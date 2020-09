Martin Kupka: V hnutí ANO buď přestali vnímat realitu, nebo z lidí dělají nepokrytě hlupáky

Jak to říct? Předvolební kampaň hnutí ANO je přinejmenším zavádějící, možná přímo lživá. Zkrátka neříká se na nich pravda. A jelikož je právě uskupení Andreje Babiše nejsilnějším krajským hráčem a má svoji hejtmanku, která post obhajuje, je na místě otázka, co od ANO tedy dále čekat? Lži? Mystifikace? Zavádějící informace? Nebo je všechno v pořádku a kampaň je vedena férově?

Chtěli jsme tedy znát názor kandidátů na hejtmany, co si o nich myslí, a jednotlivé "kousky" jsme rozeslali Martinu Kupkovi (ODS), Janu Jakobovi (Spojenci pro SČ kraj), Petře Peckové (STAN, KDU-ČSL a SNK ED) a Jiřímu Snížkovi (Piráti). Lídra ODS Martina Kupku jsme požádali o komentář k billboardu, na kterém je pan Babiš a paní Pokorná Jermanová a svorně tvrdí, že bylo zmodernizováno 194 krajských nemocnic.

Dělají z nás hlupáky?

„Na ten billboard pan premiér s paní hejtmankou napsali čistou lež. Buď v boji o voličské hlasy přestali vnímat realitu, nebo z nás všech dělají nepokrytě hlupáky. Ve Středočeském kraji je jen pět krajských nemocnic a ani ty nedokázala paní hejtmanka zmodernizovat,“ kroutí hlavou starosta obce Líbeznice.

Podle něj jde dokonce o lež na druhou. „Číslo totiž nesedí, ani pokud by mělo jít o celorepublikový údaj. Pak by tam ale asi nebyl obrázek té paní, která vzdáleně připomíná hejtmanku. Takto se podle mě kampaň dělat nemá. Netroufnu si odhadnout, kolik lidí je ochotno tuto falešnou hru s cinknutými kartami přijmout.“

Kupka si myslí, že kraj do svých nemocnic investovat musí. „Jsem ale přesvědčen, že by měl pomoci i ostatním zdravotnickým zařízením s akutní péčí. Současné úhrady zdravotních pojišťoven na nic takového bohužel nevystačí. Paradoxní je, že když jsme návrh na pomoc s modernizací všech nemocnic na území kraje předložili, paní hejtmanka se tomu bránila. Tomu už jeden nemůže rozumět.“

Jaké konkrétní kroky by udělal?

Jedna věc je kritika. Druhá konkrétní věci, které by se měly činit. Od místopředsedy ODS jsme tak samozřejmě chtěli vědět také to, jak konkrétně by v oblastni zdravotnictví postupoval on, pokud by se stal hejtmanem.

Martin Kupka to shrnul do několika hlavních bodů:

Přimět ministra, aby konečně změnil celý systém úhrad nemocnicím. Pořád o tom mluví, ale „skutek utek“.

Zajistit rozumnou modernizaci všech pěti krajských nemocnic s jasným plánem, co je potřebnější a má se realizovat okamžitě a co až v dalších krocích. V případě kladenské nemocnice představuje prioritu rekonstrukce pavilonu C a v případě mladoboleslavské nemocnice výstavbu nového pavilonu pro „matku a dítě“.

Vyčlenit každý rok alespoň 50 mil. Kč na modernizaci přístrojového vybavení ostatních nemocnic na území kraje, které slouží Středočechům, ale nejsou přímo ve vlastnictví kraje.

Zajistit obnovu vozového parku středočeské záchranky – 100 nových sanitek v následujících 4 letech.

