Starosta Králova Dvora: Nikdy jsme neprožrali celý rozpočet tak, jak to předvádí současná vláda

Pane starosto, jak to tedy je, budou peníze, nebo ne?

Pane redaktore, taková hloupá a plytká otázka, jestli budeme mít peníze. Ale teď vážně. Příští rok nebude pro obce a města jednoduchý. Zrušení superhrubé mzdy není první ranou, která v ovlivní jejich rozpočty. Téměř všichni starostové budou mít obrovské problémy. Nebudou mít prostředky na investice a některým budou chybět i na běžný provoz. Hodně obcí i měst musí splácet úvěry, které si braly například na výstavbu kanalizace, škol a podobně a své závazky musí splnit. Ale je toho více.

Můžete si dnes vůbec naplánovat výdaje a investice?

Když nemáme jistotu ve výběru daní, tak určitě ne. Příští rok nás čekají volby do Poslanecké sněmovny a nikdo z nás neví, co nás kvůli rozhodnutí naší vlády ještě čeká. Každý z nás by byl rád, kdyby byly daně co nejnižší, a nejraději bychom neplatili žádné. Musíme si ale uvědomit jednoduchý koloběh peněz. Když nezaplatím daně, stát nevybere a obce nedostanou svůj podíl.

A nebudou mít prostředky...

...prakticky na žádné investice. Ale objeví se další problémy jako nedostatečná kapacita ve školách, neopravené komunikace, chodníky a podobně.

Pojďme být konkrétní. Jak je na tom vaše městská kasa?

Na radnici v Králově Dvoře jsem už 18 let. K dnešnímu dni je na účtu našeho města přes 80 milionů korun. Pro Králův Dvůr, který má 10 tisíc obyvatel, je to dobrý výsledek. Nedosáhli jsme ho ale tím, že by nám stát dával více peněz než ostatním, ale tím, že celé roky hospodaříme s přebytkovým rozpočtem. Plánujeme do budoucnosti a ke svěřeným penězům se chováme zodpovědně.

Vy jste ve vedení města páté volební období. Stalo se někdy, že jste celý rozpočet vyčerpali?

Nikdy jsme celý rozpočet tzv. neprožrali tak, jak to dělá naše vláda, která nás tím vlastně zadlužuje. Na zářijovém zastupitelstvu města budu předkládat aktuální seznam investic na roky 2021-2024. Vzhledem ke stávajícím rozhodnutím vlády, a nejen jim, budeme muset dělat korekci projektů, a to tak, že uděláme seznam hlavních investic, potom investic z dotací a pak přijdou na řadu ty ostatní. Vybrané projekty budeme následně realizovat podle stavu financí. Bohužel, omezením investic měst a obcí se prohloubí krize zejména ve stavebnictví a podobných službách.

KAM DÁL: Rakovina děložního čípku stále zabíjí. Tyto největší omyly mohou stát ženu život.