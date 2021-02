Je nepříjemné, že Ústavní soud rozhodl právě teď, dá se to ale řešit. Naše koalice zůstává, říká předseda Pirátů Bartoš

Premiér Andrej Babiš sice na tiskové konferenci nazval předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského nestranným, jinak však politici vesměs rozhodnutí této instituce vítají. „Ústavní soud potvrdil dlouhodobý názor Pirátů a Starostů, že hlasy musí mít stejnou váhu,“ potvrdil pro Čtidoma.cz lídr společné koalice Ivan Bartoš.

Zrušení diskriminační klauzule

Upozornil na to, že zatímco například ANO dosud potřebovalo k jednomu mandátu získat 19 232 hlasů, Starostové museli mít také na jeden mandát hlasů dvakrát tolik. „Ústavní soud také zrušil diskriminační klauzuli pro koalice, což jsme prosazovali.“

Jediné, co je podle Bartoše nepříjemné, je fakt, že soud rozhodl po třech letech zrovna na začátku volební kampaně. „Jde ale o řešitelnou situaci. Se Starosty jsme připraveni jednat tak, abychom mohli rychle doplnit volební zákon a volby se mohly řádně konat,“ řekl pro Čtidoma.cz Bartoš, který věří v rychlou shodu ve Sněmovně i Senátu. „První schůzka má proběhnout už v úterý,“ doplnil s tím, že na koaliční spolupráci Pirátů a Starostů se nic nemění.

To samé našemu webu v sms zprávě potvrdil i předseda STAN Vít Rakušan. „Na koalici se nic nemění. Ve volbách chceme zvítězit, a to není ovlivněno volebním systémem.“

Test demokratičnosti obou koalic

Na to, jak se dvě nové koalice (kromě již zmíněné také koalice ODS + KDU-ČSL + TOP 09) k rozhodnutí Ústavního soudu postaví, upozorňuje i politolog Jiří Pehe. „Bude zajímavé sledovat jejich snahy o kompromis pro nové znění zákona. Dosavadní stav by jim měl vyhovovat, protože jsou spolu s ANO teď spíše velkými subjekty. Bude to tedy test jejich demokratičnosti, který by mohly využít jako kontrast k Andreji Babišovi,“ zamyslel se pro Čtidoma.cz Pehe.

KAM DÁL: Ústavní soud zrušil preferenci pro velké strany. Petr Pithart říká: Naše volební právo je křiklavě nerovné. Změna znamená větší spravedlnost.