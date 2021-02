Ústavní soud zrušil preferenci pro velké strany. Petr Pithart říká: Naše volební právo je křiklavě nerovné. Změna znamená větší spravedlnost

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský při odůvodnění verdiktu, který se bude týkat už nadcházejících říjnových voleb, řekl, že „zajištění rovného volebního práva nezpochybnitelným ústavním příkazem.“ Zřejmě nejzásadnější změnou je skutečnost, že každá strana nově získá počet mandátů odpovídající podílu na počtu odevzdaných hlasů. Nyní to bylo tak, že vítěz voleb bral více mandátů, než kolik získal podle procent právě na úkor menších politických subjektů.

Dohodnout se bude složité

„Po nálezu Ústavního soudu bude muset Parlament, tedy obě komory, rozhodovat ve vlastní věci. To znamená, že ti, kteří byli zvoleni podle určitých pravidel, budou muset, chtě nechtě, rozhodnout o změně těchto pravidel,“ vyvsětlil pro Čtidoma.cz Petr Pithart.

Změny budou podle něj pro někoho výhodné, pro jiné nevýhodné. „Ale nikdo neví s jistotou, jak pro koho výhodné a jak pro koho nevýhodné. Dohodnout se za těchto okolností na tom, jak doplnit volební zákon, když jej Ústavní soud "vyčistil", bude kromobyčejně těžké.“

Můžeme skončit s jedním volebním obvodem

Rozhodnutí Ústavního soudu se stanou platnými v den jeho vyhlášení. Proto bude třeba se jím řídit už v rámci voleb do Sněmovny v říjnu letošního roku. Co když ale k dohodě, o které mluví Petr Pithart, nedojde? „V takovém krajním případě zůstane volební systém jen "poměrný", to jest republika bude jedním jediným volebním obvodem. To by mělo některé výhody, ale více nevýhod (třeba by ve Sněmovně byla strana s jedním poslancem a vláda by třeba visela na hlase tohoto jednoho jediného poslance...),“ tvrdil pro Čtidoma politik, historik a spisovatel.

Času je málo, volby jsou už za pár měsíců. „Ať to dopadne jakkoli, výsledek bude spravedlivější než dnešní stav, kdy naše volební právo je křiklavě nerovné. Křiklavě! Je s podivem, že to tak dlouho vydrželo. Kdyby se občané více o volební právo zajímali, muselo by ke změnám dojít už dříve,“ uzavřel pro Čtidoma.cz Petr Pithart.

