Šéf ODS Fiala: Prymula ministrem zdravotnictví? To je nemožné

Říjnové volby se blíží, premiér Andrej Babiš musí jednat dle jasných marketingových notiček, takže Blatný půjde z kola ven. Co se nelíbí lidu, bude nemilosrdně smeteno, tak zní základní a první pravidlo lídra hnutí ANO a jeho týmu. V případě Jana Blatného by to však nebyla žádná tragédie. Vedení ministerstva zdravotnictví v jeho podání připomíná spíš tragikomickou frašku než kvalitně odvedenou práci.

Důvěra je v této době zásadní

Otázkou však je, kdo místo Blatného? Pokud měl premiér připravenu variantu s Romanem Prymulou, veřejné mínění mu dalo jasně najevo, že to zřejmě nebude správná cesta. „Nepokládám to za možné a popravdě řečeno ani pravděpodobné,“ tvrdil pro Čtidoma.cz předseda ODS Petr Fiala a vlastně tak vyjadřuje názor většiny politiků.

„Roman Prymula ministrem byl a skončil proto, že sám nedodržoval pravidla, která předepsal lidem. Důvěra je v této době zásadní. Lidé jsou vyčerpaní, řada podnikatelů už nemůže dál. Vláda rozhoduje nesrozumitelně, řadu věcí není schopna veřejnosti vysvětlit,“ doplnil pro Čtidoma.cz Fiala.

Musí informovat veřejnost

Jedna věc je kritika, druhá pak vlastní řešení. Pak tedy ODS nějaké má? „Chceme po vládě jasná pravidla, účinný a rychlý systém kompenzací, konečně udělat systém v očkování a s tím související větší spolupráci s kraji. Samozřejmě také pravidelné informování veřejnosti,“ vypočetl pro náš web předseda ODS.

Návrat plukovníka Prymuly je málo pravděpodobný i pro další politiky. Npříklad senátor Pavel Fischer pro Čtidoma.cz řekl, že „považuje za skandální už to, že pan Prymula zůstává dál v oficiální funkci, kterou pro něj premiér na míru vytvořil. Podrývá to důvěryhodnost vlády, zvlášť v době hluboké krize, kterou procházíme“.

