Kolik máme opravdu objednaných vakcín na očkování proti covidu? Nedaří se mi to zjistit, říká poslanec Válek

Pane profesore, jak je to tedy teď s očkování proti nemoci covid-19 v Česku, máme vakcíny, nemáme, jsou na cestě, nejsou...?

Dodávky vakcín do České republiky by měly přicházet v souhlasu se smlouvami, jak je podepsal někdy ve druhé půli roku 2020 zástupce MZ s jednotlivými firmami. Tyto smlouvy ale nejsou veřejně dostupné a mně se nedaří zjistit, kolik dávek vakcín jsme si u jednotlivých firem objednali a jak by nám je měly firmy dodávat poté, že dostanou povolení o EMA (lékové agentury).

Máte nějaké nástroje, které vám ve vašem úsilí pomohou?

Výše uvedené je důvod, proč jsem svolal příslušný podvýbor zdravotního výboru a budu se tam na tuto informaci ptát. Na základě informací v těchto smlouvách by měly být připraveny tři scénáře – optimistický – všechny vakcíny budou schváleny v brzké době, dodávky nebudou váznout a máme jich objednaný dostatek. A samozřejmě scénář realistický i pesimistický. Zatím se ale dozvídám z tiskových zpráv ministerstva zdravotnictví a vlády řadu protichůdných informací, které se navzájem popírají.

Na základě těchto smluv se tedy nakupuje. Ale znáte jako poslanec detaily smlouvy například se společností Pfizer, ale i s dalšími, které budou vakcíny dodávat? A měla by to být „věc veřejná?“

Zda může nebo nemůže být smlouva zveřejněná v plném znění, netuším. Je možné, že se ministerstvo zdravotnictví zavázalo, že smlouvu nezveřejní. Například proto, že je tam uvedena cena za vakcínu. Nicméně to nebrání tomu, aby informaci měli poslanci nebo alespoň členové zdravotního výboru. Nenapadá mě ani žádný důvod, proč bychom nemohli vědět, s jakými firmami byly smlouvy sepsané, na jaké množství dávek vakcín a v jakém režimu dodávek.

Vlastimil Válek

- ve Fakultní nemocnici Brno-Bohunice vede Kliniku radiologie a nukleární medicíny

- zaměřuje se na diagnostiku a léčbu v oblasti nádorů břicha, sám je průkopníkem některých metod

- publikuje ve významných českých i zahraničních zdravotnických časopisech

- vedle lékařské profese se věnuje pomoci zrakově postiženým

- je ženatý, má čtyři děti

- poslanec a od ledna 2021 předseda Poslaneckého klubu TOP 09

Nespěje náhodou situace v Česku k tomu, že se jednoho dne řekne: tak, a my si teď vakcíny začneme nakupovat sami, protože EU je neschopná...a tak dále? A rozjede se další úžasný byznys pro pár vyvolených...

Toto nedovedu posoudit. Nicméně udělám vše, co je v mých silách, aby se z očkování nestal byznys pro pár vyvolených. Očkování proti COVID musí chránit ty nejvíce ohrožené a vrátit naši zemi co nejdříve do normálního režimu. Světlo na konci tunelu by se mělo blížit a svítit stále více a ne blikat a opakovaně zhasínat.

Když jsme u objednávek, kdo rozhodl o tom, že testy, jehly stříkačky a další materiál bude objednávat Fond státních rezerv, proč to nedělají nemocnice u svých dodavatelů?

Přepokládám, že toto rozhodnutí udělal krizový štáb. Faktem je, že možnosti státu objednat jehly a stříkačky ve velkém množství jsou lepší než možnosti jednotlivých nemocnic. Pokud to ovšem stát udělá včas a dobře. A samozřejmě nic podle mého názoru nebrání nemocnicím objednávat jehly a stříkačky vlastní cestou přes distributory.

Existuje analýza nebo dokážeme se dostat k nějakému číslu o tom, za kolik zmíněný materiál nakupuje Fond státních rezerv a za kolik to dokáží jednotlivé nemocnice?

Ne, tato čísla nemám k dispozici a pokud vím, nejsou veřejně známá.

Když vezmeme už mnohokrát zprofanované jehly a stříkačky, které česká vláda objednala v Číně, a když slavnostně dorazily, zjistilo se, že nejsou použitelné k očkování na COVID - kde obvykle toto zboží objednávají nemocnice a za jak dlouho jim přijde?

To záleží na tom, jak je nemocnice velká a jaká je situace v distribuční síti. Problém je ale v tom, pokud se bavíme o očkování proti COVID, že doteď není jasné, kdo vlastně bude očkovat – zda nemocnice, očkovací centra zřizované kraji, zda praktičtí lékaři… Těžko se můžete předzásobit na něco, co nevíte, zda to budete dělat. I proto měl dostatek stříkaček a jehel nakoupit s předstihem stát a pak je dodat či prodat těm, co budou očkovat. Na to nejen AntiCovid tým, ale řada členů zdravotního výboru upozorňuje již řadu měsíců.

Mimochodem, není velkým paradoxem, že Čína vypustila do světa covid-19 a teď vydělává obrovské peníze na „pomoci“ zbytku světa?

Je, ale já nejsem podporovatel žádné konspirační teorie.

KAM DÁL: Jak jsem nechal očkovat maminku: Boj s pastmi ministerstva zdravotnictví a skvělý personál v nemocnici.