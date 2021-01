Jak jsem nechal očkovat maminku: Boj s pastmi ministerstva zdravotnictví a skvělý personál v nemocnici

/KOMENTÁŘ/ Mamince je 83 let, je bývalou lékařkou, takže problematice očkování celkem rozumí. A dnešní situace jí nepřijde divná. Byla zvyklá, že pacient se léčí, nediskutuje se s ním a pacient nemá nárok do způsobu léčby mluvit. Než jsme se však dostali do nemocnice, museli jsme jako každý projít martyriem registrace.

Systém kolaboval a hlásil nesmysly

V pátek v 8 ráno jsme byli „na značkách“. Chtěli jsme to mít rychle za sebou a věnovat se dalším věcem. Jenže systém registru očkování nefungoval. Kolaboval, neposílal zprávy s PIN kódem a tak dále. Vzhledem k tomu, že mám celkem blízko k výpočetní technice, vím, že dvojí přihlašování je naprostý nesmysl. Ale ministerstvo zdravotnictví to tak chtělo, s tím nic neudělám.

Vyplnili jsme tedy číslo pojištěnce. A jelikož je maminka u OZP, kde je toto jiné než rodné číslo, tak systém nebyl ochoten s ní dále tancovat. Tvrdil třeba, že kód, který byl čistě číselný, není numerický.

„Ulhaný“ systém jsme ignorovali

Po několika hodinách jsem maminku konečně zaregistroval, nesmyslným pastičkám však ještě nebyl konec. Systém se zablokoval u volby místa a času očkování. Tvrdil, že došly vakcíny, a termíny tudíž není možné vybrat. Což byl nesmysl, protože zrovna nemocnice, kam se přihlašovala moje maminka, nebyla na systém vůbec napojena, ale měla zásobu vakcín.

Je to jako s Cimrmanem, můžete si stěžovat, ale to je všechno. Systém nás nabádal, abychom se podívali za pár dní, jestli je volno. Dívali jsme se samozřejmě průběžně a protože jsme získali informace, že „naše“ VFN Praha na Karlově náměstí se mezitím na CRS napojila.

Pokud očkování neorganizuje ministerstvo, vše jde skvěle

Podařilo se nám objednat hned na pondělí, maminku jsem na očkování vezl. Raději jsem ještě zavolal na infolinku nemocnice, kde mi velmi kompetentní a milá dáma vysvětlila, že se neočkuje v nemocnici, ale na poliklinice na Karlově náměstí. Což je od sebe rychlou chůzí pět minut, pokud nejste senior nad 80 let.

Maminka šla do třetího patra a tam ji čekala zcela jiná organizace, než na jakou jsme byli zvyklí od ministerstva zdravotnictví. U vstupu seděl muž u počítače, slušně maminku požádal o kartu pojištěnce a o jméno. Dávala mu i další dokumenty, o kterých mluvil ministr Blatný, že budou potřeba. Ochotný muž jí sdělil, že je nepotřebuje, že ji má v systému a vše je v pořádku. Vedle už stála zdravotní sestra s připravenými formuláři.

Vše bylo rychlé, milé a velmi profesionální

Sestra dovedla maminku do očkovací místnosti, kde bylo zhruba deset boxů diskrétně od sebe oddělených. Další sestra maminku posadila, kdosi pověsil kabát, aby se jí sedělo pohodlně. Po chvíli přišla lékařka, zeptala se maminky na všechny potřebné věci, jako zda neprodělala poslední dva týdny covid, zda nemá další infekci či nebere léky na ředění krve. Rozhovor proběhl hladce a stručně, podle slov maminky byla dáma velmi příjemná.

V tu chvíli už přicházela sestra, maminku naočkovala a odvedla ji do čekárny, kde už čekalo několik seniorů v dostatečně velkém prostoru půl hodiny, jestli se neprojeví nějaké negativní příznaky. Celou dobu je průběžně obcházela další sestra a ptala se, jestli je všechno v pořádku.

Maminka byla nadšená

Když jsem maminku vezl zpátky domů, maminka hořela nadšením. Podle ní bylo vše perfektní a profesionální. Věci se děly na čas, následovaly rychle za sebou bez zbytečných prodlev, navíc všichni pracovníci byli velmi milí a nápomocní a hlavně dostávala jasné srozumitelné informace. Takže když očkování neorganizuje premiér, báječně funguje.

KAM DÁL: Systém pro očkování dává k dispozici citlivé údaje i rodná čísla firmám pro marketingové účely. Za tohle má být Dzurilla vyznamenán?