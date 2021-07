Ministryně spravedlnosti Benešová vyvolává duchy minulosti. Na vysoké posty míří prokurátoři z dob totality

/POLITICKÁ SATIRA/ Zpráva o tom, že novým Nejvyšším státní zástupcem bude Igor Stříž, ukazuje trend a strategii, kterou se chce ministryně spravedlnosti Marie Benešová vydat. „Na ministerstvu spravedlnosti je dlouhodobý problém. Stejně jako je nedostatek číšníků, tak justice a státní správa řeší nedostatek odborníků. Benešová tak musí hledat alternativní cesty,” sděluje anonymní zdroj z ministerstva spravedlnosti. Třicet dva let po revoluci se tak na důležitá místa vrací osoby s komunistickým profesním životopisem. Ministryně v následujících měsících půjde ještě dál.

Vyvolávání duchů

Spravedlnost má slepé oči. Jinak totiž nelze glosovat plán Marie Benešové vyvolávat duchy minulosti. Ta se totiž do této činnosti pustí, a to doslova. Na ministerstvu totiž existuje nový úřad pro spirituální záležitosti státu. Informace o odboru, který byl dlouho po nástupu ministryně Benešové utajený, postupně vyplouvají na povrch.

„Nebylo možné si toho nevšimnout. Do budovy ministerstva v posledních měsících přicházejí hlavně v pozdních hodinách velmi zvláštní osoby, které rozhodně nevypadají jako úředníci,” sděluje redakci paní Dagmar, pro kterou je v důchodu největším koníčkem sledování toho, co se děje za jejím oknem. Jako sousedka u budovy ministerstva si také v noci všimla podivných zvuků a zvláštních světel, které vychází z kanceláří přesně v půlnoci.

„Nejdřív jsem za oknem viděla samé svíčky, sama jsem zkontrolovala, jestli u nás ve čtvrti nevypadl proud, ale nic takového. Pak přišel blesk z čistého nebe a zářivé zelené světlo. Byla jsem jako omráčená. Chvíli jsem si říkala, jestli to není sen, ale nebyl. I můj pudlík Ralfík se začal celý třást a kňučet,” popisuje další podivné události z půdy ministerstva spravedlnosti.

Lovci paranormálních jevů

Paní Dagmar se o této události svěřila svému vnukovi, který je lovcem paranormálních jevů. „Nejdřív jsem babičce nevěřil, ale když mi to popisovala do podrobností, bylo mi jasné, že tady jde o vyvolávání duchů,” sdělil redakci Petr.

S technikou a dalšími odborníky změřili parametry kolem budovy a v utajení pronikli na ministerstvo a naměřili hodnoty, které prozrazovaly přítomnost paranormálních jevů. Ve speciálně upravených sluchátkách dokonce zaslechli hlas ze záhrobí.

Redakce má unikátní záznam k dispozic: „Tady Vaš, tady Vaš. Jsem připraven. Marie, kdy budu moci do práce? Opakuji. Tady Vaš, tady Vaš. Já a jiní prokurátoři jsme připraveni. Nechceme čekat až po volbách.” Velmi zvláštní hlášení naznačuje to, o čem se v souvislosti s Marií Benešovou spekuluje už od jejího nástupu do funkce. Ministryně se totiž opravdu evidentně snaží vyvolat ducha totalitní minulosti, protože hledá zkušené soudce a soudružky.

Poté, co byl do nové funkce jmenován Igor Stříž, se však situace na ministerstvu zatím uklidnila. „Od té doby jsem žádné zvláštní situace na půdě ministerstva nezaznamenala. Možná jsou jenom na prázdninách. Já nevím,” sděluje redakci pochybovačně paní Dagmar. Redakce je s rodinou v blízkém kontaktu a vývoj situace tak bedlivě sledujeme a budeme sledovat.

KAM DÁL: Psanec a nekompromisní pistolník. Byl Billy the Kid opravdu nemilosrdný vrah, nebo je to jen legenda?