Nedůstojná klukovská hádka ministrů. Hamáček a Vojtěch si vyřizují účty na věřejnosti

Jedním z největších trnů v patě koronavirové krize, která zaplavila svět se ukázala neuvěřitelná nepřipravenost na pandemii podobného rozsahu. V České republice se tak velmi složitě sháněly zdravotnické pomůcky. Ty ještě dnes chybí v několika nemocnicích, ale také v sociálních zařízeních, jako jsou domovy důchodců.

Vláda se trapně poklonila Číně, když za více jak miliardu dovezla respirátory a roušky a přitom se klidně může stát, že nakonec skončí v koši, protože k ničemu nebudou. Minimálně se tak stalo v Holandsku, kde 600 tisíc respirátorů a roušek vyhodili jako nepoužitelné.

Zdravotnický systém v České republice tak stále nemůže s klidem říct, že je o vše postaráno. Samozřejmě je nutné dodat, že aktuální situace je pravdu složitá a po bitvě je každý generál. Když má však člověk ochotu nesoudit, ale být chápavý v rámci extrémní celosvěové situaci, přijde česká hádka v přímém přenosu, která tak nějak odhaluje neschopnost současné vlády. O co šlo?

Musíme si pomáhat

To zvládneme! Heslo, které se na sociálních sítích chytlo hned několika čelnů vlády se v průběhů dní mění v zoufalý sen nás občanů. Modleme se, ať to oni zvládnou. Jistě, ve složité době nelze pracovat bez chyby, ale politici by nás jako společnost, která v karanténě čeká na další radikální rozhodnutí vlády, měla ušetřit malých válek, jen připomínají spory dvou dhlapečků na jednom pískovišti.

Jinak si nelze vysvětlovat půtku mezi Janem Hamáčem a Adamem Vojtěchem. Smutné na to všem je, že se odehrála na twitteru, tdy před zraky všech, kteří sledují tento internetový zdroj informací. Ministři jedné vlády se zde dohadují o tom, jak a kdo má koho distribuovat zdravotními pomůckami. Celou konverzaci najdete ve fotogalerii.

Jan Hamáček si stížnost ministra Vojtěcha ještě snaží odklonit na pondělní jednání vlády, ale PR je přece jeden z hlavních politicých programů Hnutí ANO, takže místo profesionální konverzace za zavřenými dveřmi si Adam Vojtěch nedal pokoj a pokračoval ve vysvětlování, kdo vlastně za co může a proč. V tu chvíli ani ministr vnitra neodolal a pustil se do obsáhlejšího vysvětlování.

Co si z takové konverzace vezme obyčejný občan? Jen smutně zakroutí hlavou a opravdu se začne modlit, aby se ministři v tuto chvíli velmi důležitých rezortů začali ztrácet čas poněkud produktivněji.

