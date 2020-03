Hypotéky si vezmou na půl roku dovolenou. Schillerová navrhne plošný odkad splátek

Ministryně financí Alena Schillerová navrhne ve středu vládě nová opatření vztahující se ke splácení hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů na půl roku. Mělo by se tak jednat o další pomoc státu v boji s finanční nestabilitou způsobenou bezpečnostními opatřeními kvůli pandemii koronaviru.

Ministryně financí Alena Schillerová navrhne ve středu vládě nová opatření vztahující se ke splácení hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů na půl roku. Mělo by se tak jednat o další pomoc státu v boji s finanční nestabilitou způsobenou bezpečnostními opatřeními kvůli pandemii koronaviru.

Ministryně financí Alena Schillerová sdělila svůj záměr na plošný odklad hypoték z obrazovky televize. Svůj záměr navrhne na středečním setkání vlády. Zároveň by podle ní měl být po dobu přerušení splácení snížený i úrok u těchto úvěrů o "nějakou symbolickou výši". Podle ministryně by to nemělo ohrozit banky ani nebankovní poskytovatele úvěrů.

Návrhy MF podle ministryně konzultuje s Českou národní bankou i bankami. "I ČNB se kloní k tomu aby to bylo kompletní, aby banky nemusely řešit analýzy rizik," uvedla Schillerová.

Snížení pokut?

Schillerová také dále chystá novelu zákona o spotřebitelském úvěru, která by měla řešit i situaci po konci půlročního moratoria. V novele uvažuje o snížení pokut za případné nesplácení úvěrů.

Tento týden vláda schválila jako jedno z dalších opatření na podporu podnikatelů vyplácení 15.000 korun měsíčně po dobu trvání opatření těm osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které jsou nařízeními vlády postižené. Stát také již odpustil drobným podnikatelům část sociálního pojištění, konkrétně jeho minimální zálohy za půl roku od března do srpna.

KAM DÁL: Nenechte se zmást, datum odevzdání daňového přiznání z příjmů fyzických i právnických osob se nemění