Nenechte se zmást, datum odevzdání daňového přiznání z příjmů fyzických i právnických osob se nemění

Význam Liberačního daňového balíčku, který promíjí sankce za pozdní podání či zaplacení daní v některých situacích, neřeší další na sebe navazující zákonné povinnosti. Jeho výsledkem tedy je pouze:

plošné prominutí sankcí při pozdním podání a zaplacení daní z příjmu

plošné prominutí sankcí za pozdě podané kontrolní hlášení v hodnotě 1 000 Kč

v dalších případech budou muset jednotlivé daňové subjekty individuálně žádat o prominutí sankcí z prodlení a prokázat souvislost se šířením koronaviru a mimořádných opatření proti jeho šíření

Pozor, ať nenaletíte

Ovšem pozor, datum odevzdání daňového přiznání z příjmů fyzických i právnických osob není posunuto! Tomu, kdo má termín pro podání přiznání k dani z příjmů do 1. 4. 2020 a nestihne podat a zaplatit daň včas, bude prominuta pokuta za pozdní podání a úrok z prodlení za pozdní zaplacení, pokud to napraví do 1. 7. 2020.

„Spousta lidí si současnou situaci bohužel vykládá tak, že je jedno, jestli podají daňové přiznání včas anebo ne. Jen je pro ně důležité, že nezaplatí pokutu, to je ale chybná interpretace! Pokud se od termínu pro podání přiznání odvíjí některé další povinnosti, není jejich termín posunutý,“ říká Vladimíra Přibylová, členka Komory certifikovaných účetních.

Co další povinnosti?

Jak je to s povinností podávat roční přehledy na zdravotní pojišťovny a na správu sociálního zabezpečení? Tato otázka dosud není vyřešena. Některé pojišťovny (například VoZP a ZPMV) zveřejnily informaci, že budou tolerovat pozdější podání přehledů (až do 3. 8. 2020, což je termín pro podání přehledu při termínu pro daň z příjmů do 1. 7. 2020).

Při nedodržení termínu do 8. 4. 2020 (není-li povinnost podávat přiznání vůbec) nebo do 4. 5. 2020 (při podávání přiznání bez daňového poradce) bude zřejmě vyměřena sankce a bude nutné individuálně žádat o její prominutí. Správa sociálního zabezpečení se dosud nevyjádřila, dá se očekávat, že bude postupovat obdobně.

DPH a kontrolní hlášení

Liberační balíček promíjí pokutu za pozdní podání kontrolního hlášení, tzn. pokutu 1 000,- Kč. Týká se pokut, které mají být hrazeny v období od 1. 3. do 31. 7. 2020. Stále platí pokuta ve výši 10 tis. Kč, pokud je kontrolní hlášení podáno až na výzvu správce daně, a podobně také pokuta ve výši 30 tis. Kč za nedodržení výzvy k doplnění či potvrzení údajů v podaném kontrolním hlášení ve lhůtě do 5 pracovních dnů.

Mezi nové důvody, pro které je možné vyhovět žádosti o prominutí těchto sankcí, patří důsledky mimořádných opatření. Balíček také promíjí správní poplatek ve výši 1 000 Kč za podání této žádosti.

KAM DÁL: Ředitel nemocnice v Žatci: Nemáme nic. Jen sliby, že všechno "buďe".