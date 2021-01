Pavel Fischer: Malá hádanka, kdo z vlády by asi nejvíc profitoval z nařízeného odbytu potravinářských výrobků?

/KOMENTÁŘ/ Kvóta se má týkat potravin, které můžeme vypěstovat u nás. Vyprodukovat sice můžeme téměř cokoli, ale klíčová otázka zní, v jakém množství a za jakou cenu. Co by to udělalo s cenami běžných potravin, jako je maso nebo mléčné výrobky, není schopen nikdo odhadnout.

Jan Hrušínský: Povinné kvóty na české potraviny. Provozovatelé potravinářských obchodů budou mít povinnost ročně prodat až 73% českých výrobků. Babiš, Toman & spol... Budou Tuzexy? Bony? V obchodech jen Kostelecké uzeniny? Vodňanská drůbež? Maso Planá? Kmotr? Krahulík? Hyza? Tatra? Olma? Penam? Preol? ProFrost? Odkolek? Pikok? Český kyanid? Ryby z Bečvy? Agrofert? Agrotrade? Xaverov? Maso bez masa, buřty z řepky, kuřátko z klícky? Koblížek? Bude líp?

Nesplnitelný úkol

Kvóta (zpočátku 55 %, do roku 2028 až 73 % českých potravin) se má týkat hlavně supermarketů. Jinými slovy, poslanci chtějí donutit velké řetězce, aby nakupovaly od českých zemědělců. Ti ovšem už sami hlásí, že je to nesplnitelný úkol. Například Vinařská unie upozorňuje, že by vinaři určitě nebyli schopní dodat na trh dostatek vína jen z tuzemských hroznů.

Porušení pravidel volného trhu

Země z EU už Českou republiku předem varovaly, aby kvóty nezaváděla, neboť bychom tím hrubě porušili pravidla volného trhu, k nimž jsme se sami zavázali. Novela by znamenala kolotoč vysvětlování a soudních sporů a ještě víc by podryla důvěru v naši zemi jako evropského partnera. Proti novele ostatně již nyní stojí Svaz obchodu a cestovního ruchu, Hospodářská komora i Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Snadná hádanka na konec: Kdo z vlády by asi nejvíc profitoval z nařízeného odbytu potravinářských výrobků?

Nesmysl a populismus z dílny SPD

Nepřekvapuje mě, že s tak nesmyslným a populistickým návrhem přišli poslanci SPD, která dlouhodobě vystupuje proti našemu členství v EU. Nedivím se ani podpoře komunistů, kteří zřejmě nostalgicky vzpomínají na socialistické hospodaření. Naštěstí zákon půjde ještě ke schválení do Senátu. Věřím, že se nám podaří smést ho se stolu.

