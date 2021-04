Pohádkáři ze Strakovky, čučkaři z BISky a ticho z Hradu. Turbulentní týden Hamáčka a spol.

Pondělí 12. dubna

Prezident Miloš Zeman odvolal na návrh Jana Hamáčka ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Vedením rezortu byl Hradem pověřen znovuzvolený šéf ČSSD, který si trval na tom, že by se dalším ministrem zahraničí měl stát Lubomír Zaorálek. Ten se pozdě večer vyjádřil, že je „ministerstvo "vykuchané", vliv byl odvelen jinam“ a rozhodnutí nechal na druhý den.

Úterý 13. dubna

Lubomír Zaorálek nabídku odmítá, zůstává na ministerstvu kultury, a tak ČSSD navrhuje na post kontroverzního Jakuba Kulhánka, náměstka ministra vnitra. Ten pod vlivem překotných informací kolabuje a bere si na zbytek dne volno.

Středa 14. dubna

Jan Hamáček později odpoledne oznamuje na svém twitterovém účtu, že v pondělí 19. dubna poletí do Moskvy. Jako cíl cesty uvádí dohodu o nákupu vakcíny Sputnik V, která ovšem stále nemá potřebné schválení EMA. Opozice se bouří a žádá vysvětlení. Premiér Babiš říká, že s cestou moc nesouhlasí, ale neudělá jediný krok, aby ji Hamáčkovi zatrhnul.

Jan Hamáček se schází s velvyslancem v Rusku Vítězslavem Pivoňkou, veřejnost se o tomto osobním setkání dozvídá až v neděli v poledne v Otázkách Václava Moravce na ČT.

Do třetice šokuje tweetem směrem k prezidentům USA a Ruska: „Zareagoval jsem na oznamení prez. Bidena, který vyzval k osobní schůzce s prez. Putinem na území třetího státu. Pověřil jsem naše velvyslance ve Washingtonu a Moskvě, aby nabídli jako možné místo setkání Prahu a navázali tím na summit Obama-Medvěděv. Vše je ale na začátku.“

Čtvrtek 15. dubna

Vypadá to, že Jan Hamáček o rezort zahraničí brzy přijde, neboť prezident Zeman přijal kandidáta na úřad Jakuba Kulhánka v Lánech. Koalice Spolu vyzvala premiéra Babiše, aby jeho vláda požádala o důvěru.

Šéf Kanceláře prezidenta ČR Vratislav Mynář píše dopis členům disciplinární komise UEFA kvůli trestu pro Ondřeje Kúdelu.

Pátek 16. dubna

Do Moskvy se v pondělí neletí, domluvil se Jan Hamáček s premiérem a oznámil to veřejnosti s odůvodněním, že je třeba, aby se v pondělí zúčastnil zasedání vlády.

Opozice volá po dalších vysvětleních, řeší se možnosti následků svržení současné vlády.

V 16:54 Andrej Babiš dostal dokument o zprávě k zapojení ruských špionů při výbuchu ve Vrběticích. A začíná „volat a jednat“. Veřejnosti to potvrdil v neděli.

Právník fotbalisty Glena Kamary se ohradil proti dopisu hradního kancléře Mynáře a vyzval prezidenta Zemana k omluvě. „Český prezident by se měl za tato slova okamžitě omluvit,“ nechal se slyšet Aamer Anwar. Jiří Ovčáček na výzvu zareagoval prohlášením: „...Pan prezident se nebál komunistů za minulého režimu, byl proto třikrát vyhozen z práce, a nebojí se ani těchto výhrůžek. Musíme za svobodu bojovat, ne se krčit a třást strachy."

Sobota 17. dubna

V 19:00 vyhostil Hamáček všechny pracovníky, kteří byli identifikováni jako součást tajných služeb, tedy 18 lidí z ruské ambasády. Velvyslanci to oznámil osobně a na odlet jim dal 48 hodin.

Andrej Babiš a Jan Hamáček vystupují 19:45 před televizní kamery a oznamují, že výbuch skladu ve Vrběticích byl činem ruské rozvědky. Zpětně se veřejnost dozvěděla, že původně se plánovalo oznámení až na pondělí 19. dubna.

Exministr Petříček pozdě večer přiznává, že o zapojení ruských špionů věděl již delší dobu, Jan Hamáček na to reaguje tweetem, že podá trestní oznámení na neznámého pachatele.

Neděle 18. dubna

Jan Hamáček v OVM říká, že do Ruska neletí. Přiznává středeční setkání s Pivoňkou, detaily k informacím NOZP a BIS. Na pondělí plánuje videokonferenci s ministry zahraničí EU, aby s nimi situaci probral, a bude žádat o solidaritu.

Jiří Ovčáček z Hradu vzkazuje, že prezident se k situaci v ČR vyjádří příští neděli.

Později odpoledne Hamáček tvrdí, že cesta do Ruska byla jen zástěrkou pro vyhoštění Rusů. A maže svůj tweet o podání trestního oznámení v souvislosti s exministrem Petříčkem.

Andrej Babiš v dotazu ČT po 19. hodině jasně říká, že Hamáčkovi cestu do Ruska nedoporučil. Dále přiznává, že se o ruských agentech mluvilo již 7. dubna na Výboru pro zpravodajskou činnost, ale oficiální dokument od NCOZ dotal až v pátek v 16:45, čas převzetí dokumentu si prý přesně si zapsal. A začal jednat.

Rusko vyhostí 20 českých pracovníků ambasády a na odlet jim dává pouze 24 hodin. Hamáček volá ministru obrany, aby vyslal do Moskvy letecký speciál.

Šéf BIS chválí koordinaci

Michal Koudelka se v neděli odpoledne vyjádřil na adresu Andreje Babiše a Jana Hamáčka tweetem přes účet BIS: „Chtěl bych poděkovat kolegům z NCOZ za skvělou spolupráci a ocenit razantní reakci premiéra a ministra zahr. věcí. Takhle se chová sebevědomá a hrdá země. Veškeré kroky v celé kauze byly koordinovány s cílem ochránit bezpečnostní zájmy ČR.” Je zvláštní, že výše popsané kroky považuje Michal Koudelka za koordinované. Ty by si asi uměl systematicky smýšlející člověk představit trochu jinak. Zvlášť, pokud se následně během dvou dnů několikrát změnila prohlášení jednotlivých protagonistů a navzájem se potápějí jako pirátské lodi na otevřeném moři.

Měl letět, neměl nebo chtěl a nesměl?

Nejvíce to odnáší Jan Hamáček, který si moc přál stát se hrdinou a zachránit pár zbývajících hlasů pro skomírající ČSSD do říjnových voleb. Nejdřív do Moskvy letěl, pak neletěl, protože Andrej Babiš to zatrhnul. Když se z toho snažil Hamáček vymluvit tím, že cesta byl jen záminkou před Rusy a že vše klaplo přesně podle připraveného scénáře, potopil ho premiér Babiš v přímém přenosu ČT podruhé. „Já to moc nechci komentovat,“ uvedl Babiš jako odpověď na dotaz reportéra ČT, který se tedy zeptal jinak. Měl Jan Hamáček letět do Moskvy, nebo neměl? „Já mu to nedoporučil,“ odvětil premiér a zcela tím devalvoval Hamáčkovo jen pár hodin staré prohlášení. Redaktor ČT se nevzdal a položil otázku ještě jednou, tentokrát ve znění: Cesta se opravdu chystala, nebo nechystala? „Vypadalo to, ale nakonec cesta nebyla realizovaná,“ zatloukl poslední hřebíček za Hamáčkovou cestou Babiš a vyvolal tím opět plno otázek. Koordinace výroků tím tak mezi ním a Hamáčkem evidentně již poněkolikáté výrazně selhala.

Soustrast od prezidenta nepřichází

Jenomže na rozdíl od prezienta České republiky Miloše Zemana se občané země dozvídají od premiéra a ministra vnitra / zahraničí aspoň něco. Z Hradu se totiž ozývá jen tiché mlčení a pouze Jiří Ovčáček občas napíše nějaký výkřik, který toho říká pramálo o názoru prezidenta na jeden z nejzásadnějších momentů, týkajícího se života v České republice. K atentátu špiony zahraničních tajných služeb u nás totiž běžně nedochází, a i když proběhl před sedmi lety a odhalili ho „čučkaři z BIS“, byli při něm zabiti také dva nevinní čeští občané. A právě jejich rodiny by si jistě pozornost a soustrast hlavy státu zasloužily.

KAM DÁL: Ruská tajná služba se podílela na výbuchu ve Vrběticích. Zřejmě jde o agenty, kteří chtěli zabít Skripala.