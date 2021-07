Primátor Hřib: Mýto v Praze je teď nesmysl. ODS vaří z vody, jejich vyjádření hraničí s dezinformacemi

Spor o mýtu čeří pražské politické vody už téměř dva měsíce. Jedna z variant, kterou zveřejnil web CNN Prima News a citoval z dokumentu poradenské společnosti Ernst & Young, se má dotknout až půl milionu lidí. Kontrola na vytyčených hranicích by prý probíhala téměř třemi stovkami kamer, které by snímaly SPZ aut.

„Tato studie pro nás není nijak závazná, neschválila ji rada města ani zastupitelé. Je pouze pracovním materiálem, neexistuje žádný schválený ceník ani není stanoveno, jak či jakou technologií by se mělo mýto zavádět,“ řekl Čtidoma.cz primátor Prahy Zdeněk Hřib.

Fakta nebo ohýbání skutečnosti?

V ODS to však vidí jinak. Primátor a jeho lidé prý účelově nesdělují informace, protože se bojí negativní reakce občanů. „Mýto by každého mimopražského řidiče, který jezdí denně autem do Prahy do práce, přišlo ročně 15 až 20 tisíc korun. Nedovolíme, aby osobní PR primátora Hřiba platili obyvatelé středních Čech,“ uvedl poslanec a zastupitel Prahy Jan Skopeček.

„Neexistuje žádná legislativa, která by nám toto dovolovala. V aktuálním volebním období tedy k žádnému zavedení mýta určitě nedojde. Jde o uměle vytvořené téma. Zprávy vydávané v poslední době pražskou ODS jsou značně zavádějící, evidentně vaří z vody. Manipulativním způsobem ohýbají skutečnosti a hraničí s dezinformacemi,“ má jasno Hřib.

Do budoucna mýto bude

Historie "pražského mýta" sahá už do roku 2007, kdy o něm začal uvažovat tehdejší primátor za ODS Pavel Bém. Zavést ho plánoval o dva roky později. „Chtěl to tedy zjevně udělat před dostavbou vnějšího okruhu, kde bylo zvažováno dokončení v roce 2013. Hlavní motivací pro něj tehdy bylo rekordní zadlužení města,“ doplnil pro Čtidoma.cz Hřib.

Šéf Prahy ještě připomněl, že do budoucna se Praha mýtu určitě nevyhne. Zároveň se ohradil proti námitkám opozice, že členové koalice záměrně blokují dostavbu okruhu.

