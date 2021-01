Ředěná vakcinace po Česku. Z jedné lahvičky se plánuje až dvacet dávek

/POLITICKÁ SATIRA/ V první vlně pandemie koronaviru jsme byli příkladem pro celý svět. Lidé si šili roušky, skoro všichni dodržovali přísná vládní omezení a čísla nakažených se držela v únosné míře.

Disciplína však nepatří k věcem, které by Čechy bavila moc dlouho, hlavně když se blíží sluncem zalitá pláž v Chorvatsku, kde si táta s mámou každý rok ohřejí guláš z konzervy a popíjejí dovezené lahvové pivo. Spolu s virem se začala šířit jedna dezinformace za druhou a premiér Babiš se jim také nebránil. Babiš byl jedničkou a svoji prominentní pozici si chce získat riskantními experimenty zpět.

Izrael, ale lepší

Ano, bude líp. Tak nějak se podle svého hesla znovu postavil čelem premiér Andrej Babiš k problematice očkování v Čechách. Staří lidé a zdravotníci očekávají rychlý průběh, stejně tak zbytek republiky, který neprokoukl, že očkování je jeden velký podvod řízený Billem Gatesem a Georgem Sorosem.

O tom však tento článek nereferuje. Vláda totiž svou novou strategií překryla všechny křiklavé konspirační i pravdivé informace, které se šíří na internetu. Andrej Babiš s požehnáním Prymuly a Blatného bude ředit vakcíny, co nejvíce to jde. Z jedné lahvičky, kde by se mělo optimálně podávat pět dávek, chce Babiš připravit dávek dvacet.

Údajně už tento úkol zadal Akademii věd, která má na starost, aby ředění vakcíny probíhalo na vědecké úrovni. Jeden z pracovníků respektovaného ústavu se nechal slyšet, že se jedná o naprostou šílenost. “Řediteli prostě ráno přišla SMS, že přijede deset tisíc vakcín, které máme všechny naředit. Nikdo nenapsal, jak si to jako představují. Chtějí to mít hotové za týden. Úplný blázinec,” sdělil vědecký pracovník, který si přeje být v anonymitě.

Co se bude dít?

Andrej Babiš tak vsadil na jednu jedinou kartu, která se jmenuje placebo. Zároveň chce argumentovat faktem, že bude ředěná také účinnost čipu, který je ukrytý v tekuté podobě právě ve vakcíně proti koronaviru.

Blížící se volby potřebuje Babiš za každou cenu zvrátit na svoji stranu, ale zda je právě ředění dávek dobrý nápad, to ukáže až čas. Motivace však jasná, vrátit se na první místo a titulní stránky zahraničních médií. S titulkem “Malá dávka, taky dávka” se ředěné očkování odehraje už na začátku příštího týdne.

Počet proočkovaných obyvatel bude bezesporu nejvýraznější v kontextu celého světa, což se bude jistě hodit do předvolební kampaně. Zároveň je to také ukolébavka pro odpírače vakcín, protože lze argumentovat minimální dávkou, která prostě nemůže nikomu ublížit. Na papíře tak bude vše vypadat ideálně. Česká republika bude mít placebo vakcínu, placebo premiéra a placebo úspěch, což je ostatně něco, s čím jsme všichni relativně často ztotožnění.

