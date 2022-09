Ivana (45) šokuje: Putin dělá, co musí. Ukrajinci, kteří nejsou nacisté, už dávno utekli k nám, třeba jako moje Olenka

Rusko napadlo Ukrajinu. Fakt, který nelze popřít. Ovšem jde různě překroutit, upravit, zkreslit, dezinterpretovat. „Putin dělá, co musí. Chrání Evropu před Američany, kteří se snaží ovládnout svět. Ukrajinci si za to mohou sami, a ti, co nejsou nacisti, k nám utekli už dávno, třeba jako moje Olenka,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz Ivana. Pokud se ptáte, kdo je Olena, tak vězte, že jde o paní z Ukrajiny, která pravidelně uklízí její velký dům.

Nenechám se manipulovat

Pro svá tvrzení nemá žádné důkazy, nepřipouští ale žádnou diskusi. „Podívám se na YouTube, tam je informací plno. Nenechám se manipulovat tím, co říkají v České televizi a podobných médiích.“ Přiznává sice, že její okolí většinou jí prezentovaný názor nesdílí stejně jako její dcera. To je jí ale celkem jedno. Je o své "pravdě" přesvědčena.

Na sociálních sítích sleduje i Janu Zwyrtec Hamplovou, která umí velmi solidně manipulovat myslí lidí, což dokládají i slova Ivany. „Podívejte se na to, jak je úspěšná. Jde o váženou osobu, která se nebojí říkat své názory veřejně. V tom, co dělá, je špička, tak by těžko mohla být lhářkou. Tak ji označují jen ti, co se bojí její pravdy.“

Lži jednou prasknou

Je možné lidem, kteří nechtějí slyšet fakta, něco vysvětlit, ukázat či dokázat? Jen velmi těžko. „Sama si najdu, co potřebuju. Chápu, že byste nejraději, abych čerpala z České televize. Ale všichni říkají, že právě tam nejvíc manipulují. Nebudu dělat to, co chce vláda a její sluhové,“ má jasno Ivana.

Nezbývá než doufat, že i těmto Čechům se jednou rozsvítí. V to samé ale však věří také Ivana. „Bude to vidět, až všechny ty lži, kterými nás vláda a Brusel zásobují, prasknou. Pak poznáte, kdo měl pravdu.“

