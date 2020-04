Maminka Lucie si přivydělávala jako OSVČ a vláda jí zavřela živnost: Nedostanu vůbec nic, vykašlali se na nás

Kolikrát jsme od ministryně práce Jany Maláčové slyšeli, že dělá vše pro maminky s dětmi? Kolikrát jsme to slyšeli od Andreje Babiše a dalších vládních činitelů? Pravda je však od slov hodně vzdálená. „Naše“ maminka se jmenuje Lucie a jelikož z rodičovského příspěvku by sebe a dítě neuživila, přivydělávala si jako OSVČ fotografováním. Vláda jí však živnost zakázala kvůli pandemii koronaviru, ale kompenzaci nedostane. Dokonce ani těch „slavných“ 25 tisíc korun.

Kolikrát jsme od ministryně práce Jany Maláčové slyšeli, že dělá vše pro maminky s dětmi? Kolikrát jsme to slyšeli od Andreje Babiše a dalších vládních činitelů? Pravda je však od slov hodně vzdálená. „Naše“ maminka se jmenuje Lucie a jelikož z rodičovského příspěvku by sebe a dítě neuživila, přivydělávala si jako OSVČ fotografováním. Vláda jí však živnost zakázala kvůli pandemii koronaviru, ale kompenzaci nedostane. Dokonce ani těch „slavných“ 25 tisíc korun.

Vláda svým rozhodnutím v rámci pandemie koronaviru prakticky zastavila podnikání v zemi a ekonomiku téměř jistě poslala do recese. Důsledkem už jsou a v daleko větší míře ještě budou krachy malých i velkých firem, propouštění a zdražování. Vláda však odmítá přijmout zodpovědnost, vyplácení kompenzací nebude ani zdaleka stoprocentní, navíc s mnoha podmínkami. Na některé občany České republiky nemyslí vůbec. Jedním příkladem z mnoha je maminka pobírající rodičovský příspěvek.

Podnik vybudovala od nuly

Lucie si přivydělávala jako OSVČ. Jak sama říká, rodičovské dávky jsou tak nízké, že zůstat doma s dítětem je luxus, který by si nemohla dovolit. „Rozhodla jsem se, že začnu podnikat. Vybrala jsem si fotografování, které je mému srdci nejbližší. Chtěla jsem vše rozjet a ve chvíli, kdy bych byla připravená, udělat z vedlejší činnosti činnost hlavní.“

Vzala si tedy úvěr a investovala nemalé peníze do výbavy, což znamená například profi fotoaparáty, objektivy, externí blesky a další nezbytnosti proto, aby mohla nabídnout opravdu kvalitní produkty. „Dařit se mi začalo téměř okamžitě. Práce mi dodávala energii, zákazníci odcházeli spokojení. Hodiny individuálních kurzů a čas, který jsem trávila učením u počítače, se začínaly vyplácet. Zainvestovala jsem tedy do vlastního studia a moderně ho vybavila. I to se zdálo být dobrým krokem,“ vrací se v čase Lucie.

Investovala, plánovala a nakonec...

Zastávala filozofii, že i když se daří, je třeba do podnikání stále investovat. Přesto myslela i na zadní kolečka a nějaké peníze si zvládla ukládat. „Byla jsem na sebe opravdu pyšná. Nakonec, kdo by nebyl? Cesta však byla trnitá. Stálo mě to hodně sil, úsilí a samozřejmě i peněz. Přesto jsem nelitovala, stálo mi to za to, těšila jsem se každý den do práce.“

Lucie tvrdí, že ráda plánuje. Takže si nasmlouvala focení na půl roku dopředu. Znovu investovala do originality, protože svým klientům chtěla přinášet stále něco nového. Proto se k ní vraceli a doporučovali její práci dále. Tato snaha se jí pokaždé dříve či později vrátila. „Jednoho dne jsem se probudila a dostala studenou sprchu. Pandemie koronaviru! Jasně jsem jako matka chápala, že je potřeba se chránit a zbytečně neriskovat. Provozovnu jsem musela uzavřít ze dne na den, bylo mi znemožněno podnikat i venku. Klienty jsem opravdu nechtěla vystavovat jakékoli pokutě.“

Jen slibují, reálně se nepostarají

Neviděla to nijak tragicky. Chtěla si odpočinout, dát do pořádku resty, naplánovat další kroky. Logicky však předpokládala, že od vlády, která její podnikání znemožnila, dostane nějakou kompenzaci. Zkrátka čekala spravedlnost. „V médiích jsem stále slyšela, jak na nás myslí, jak se postarají a na co všechno máme nárok. Jenže dosáhnout na nabízené balíčky není snadné. Pro mě platí, že jako OSVČ, která ale zároveň pobírá rodičovský příspěvek, nedostanu ani těch 25 tisíc korun jako jednorázový příspěvek,“ kroutí hlavou Lucie.

Jen chvíli si prý naivně myslela, že se stát opravdu postará. Po přečtení podmínek, kdo ano a kdo ne, konečně „vystřízlivěla“. „Neumím si představit, kdo jejich podmínky může splnit. Vím, že já to nebudu, protože už mi přeci vyplácejí pár tisíc jako ženě na „rodičáku“. Takže mi to má stačit a mám mlčet. Nikdy jsem si nic neulila, řádně platila vše, co mi stát nařizuje. A teď přišla studená sprcha.“

Lucie si, jako mnoho živnostníků, musela vyslechnout, že má přeci jako podnikatelka našetřené velké peníze a že si stejně bere peníze bokem. „Tyto urážky mi napřed vadily, teď už je ale nevnímám. Člověk, který nikdy nic nedělal od nuly a netrávil něčím tolik úsilí jako já, to stejně nikdy nepochopí. Nicméně čekat na to, až padnu, rozhodně nebudu. Každý den hledám řešení a budu v tom pokračovat i bez pomoci vlády, která jen slibuje.“

KAM DÁL: Důsledky pandemie koronaviru: Baby boom, nedostatek kondomů i partnerské krize.