Babiš sází na vítězství Trumpa. Tak je patriot pro Evropu

„Evropa je pro Babiše a jeho business důležitá a možná je důležitá i pro jeho osobní uspokojení, pro potřebu být důležitý a oceněný,“ uvažuje politolog Charvát.

Řepka patří do nafty a dotace do Agrofertu! Pravidla hry se ale tvoří v Evropě

Jeden z nejvýdělečnějších podniků Andreje Babiše vyrábí biosložku do paliv. Jde o lovosický Preol a biosložku první generace. Neméně důležité jsou dotace, v roce 2021 získal systém Agrofertu přes 2,2 miliardy korun a podniky zaplatily jen přes 1,3 milardy korun na daních.

Vedle toho je pro Andreje Babiše podle politologa Charváta velmi důležité, jak je vnímán a oceňován. Vzpomeňme si na jeho návštěvu u Emmanuela Macrona před prezidentskou volbou.

Shrnutí, proč musí být Babiš v Evropě vidět:

Řepka a pravidla pro ekologizaci paliv

Dotace pro zemědělské a výrobní podniky

Osobní ohodnocení

Pravidla a parametry pro paliva se stanovují v Bruselu a zatím je představa o biosložce v palivu rozdílná. I v Česku je k řepce jasná alternativa k první generaci biosložky druhá generace. A vláda odsouhlasila konec povinnosti přimíchávání, praxe je však stále jiná a Babišův Preol vydělává dál. Stejně tak je to s dotacemi, i o jejich struktuře rozhoduje Brusel, a ne česká vláda.

Patrioti pro Evropu a s kým si podá americký prezident ruku

Trump má zásadní šanci získat úřad, to není nic nového. Politolog Charvát ukazuje na spřízněnost smýšlení krajní pravice propojené s businessem a uvažování Donalda Trumpa. Důležitým mužem je podporovatel Trumpa, vlivný moderátor Tucker Carlson, který svoji show Tucker Carlson Tonight dokonce vysílal z Budapešti s tím, že premiér Orbán „odmítá dogmata neoliberalismu“ a že v Maďarsku je větší svoboda projevu než v Americe. Nová evropská frakce, v čele s Orbánem (a Andrejem Babišem), tak může být tou, která bude pro Trumpa přirozeným spojencem.

Zjednodušeně: Patrioti sází na to, že vyhraje Trump, a právě s nimi si podá ruku jako s prvními. Jde o vliv.

Čemu vlastně Babiš věří? Radikalizoval se? Pragmatik lovící voliče

„Babiš ví, kde se pohybují jeho voliči, a ví, ke komu mluvit a jak mluvit. Rozumí výsledkům průzkumů a trendům a vidí, že Macron půjde dolů a s ním Renew,“ říká politolog Charvát. Přitom se ještě chlubil, že má číslo na Macrona a byl u něho před prezidentskou volbou. Nejspíš nejde o radikalizaci, ale o pragmatismus a zachycení trendu. Opět na poslední chvíli, „jeho europoslanci“ v čele s Dostálovou hasili rozpory a doposud ušlapávali cestičku v Renew. Není to poprvé, co se Babiš odněkud vrátil a věci jsou jinak, a členové ANO to znají.

