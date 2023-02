Natálie Kočendová shodila ostatní ženy: Jsem tlustá a musím cvičit, tvrdí

Otázka ideálních tělesných proporcí je na sociálních sítích často diskutovaná. Už zřejmě nikdo neví, zda je dobré milovat své tělo za každé váhy, snažit se o zdravý životní styl, nebo snad hubnout do ideálních čísel. Kočendová sice několikrát dávala rozhovory, ve kterých zmiňovala, že ji ve světě modelingu ponižovali kvůli váze, ale… Ruku na srdce, to děvče vypadá zkrátka perfektně.

Kočendová je nespokojená se svou postavou

Jenže ani to jí nezabránilo, aby vyrazila do posilovny a natočila video, kde vystrkuje břicho a zmiňuje, že už je načase cvičit. Je dost možné, že čekala podporu. Nebo chtěla slyšet, že přece vypadá dobře! Nebo chtěla ona sama podpořit ženy, které se momentálně pouštějí do formování postavy do plavek. A jelikož se teď na sociálních sítích razí heslo, že každá postava je postava do plavek, což je příjemná změna v uvažování nad ženským tělem, dočkala se drsných komentářů. Podle sledujících může někomu svým uvažováním ublížit. Nakonec si u videa vypnula komentáře.

Fanoušci jí vyčítali, že pokud ona, které má zkrátka postavičku jako lusk, bude dívkám klást na srdce, že je skoro tlustá a musí proto cvičit, může také u ženského pokolení zadělat na pěkný problém, nebo dokonce poruchu příjmu potravy. Přesto ale natočila další podobné video s Hankou Dědkovou, další účastnicí Love Islandu, která si rovněž hladí své miniaturní bříško. Natálie k tomu přidala se smíchem komentář: „To neukazuj, nebo tě zhejtí na TikToku.“

Přiznala smutek, fanoušci spekulují o Davidovi

Je možné, že si Kočendová neuvědomuje, jak velký vliv má a kolik dívek k ní vzhlíží. Pokud si ona bude připadat tlustá, někdo další by mohl mít stejný pocit. Dokonce o víkendu dělala reklamu na produkty na hubnutí. Každému je však jasné, že právě ona žádné takové nepotřebuje... V posledních dnech také zahájila krabičkovou dietu, aby svůj záměr zřejmě podpořila.

Je to ale jen další voda na „fanouškovský mlýn“. Od chvíle, co si našla v reality show novou lásku, je pod palbou kritiky. David Vitásek se fanouškům moc nezamlouvá, a dokonce Natálii vyčítají, že co je s ním, chová se jako puberťačka. Když byla s barberem Lakym, byla prý větší dáma.

Modelka si ale z nepřejících komentářů nic nedělá a dál prezentuje, že je šťastná. Alespoň tedy na TikToku. Na Instagramu v neděli však přiznala, že to tak růžové možná není. „Proč jsi tak smutná posledních 14 dnů? Nevidím, jestli to vidím jen já. Oči nelžou,“ ptal se anonymně někdo z fanoušků. „Takových zpráv tady mám nespočet. Těší mě, jak mě znáte. Je to tak, necítím se dobře. Pracovně se daří skvěle, takže jsem důkaz toho, že za peníze si štěstí nekoupíš. Ale věřím, že brzy bude lépe,“ přiznala Natálie. Zda se její nepohoda týká Davida Vitáska, neupřesnila. Je však zvláštní, že takové přiznání přišlo právě ve chvíli, kdy spolu dvojice začala bydlet.

Ještě v neděli večer také zveřejnila vzpomínkové video z dovolené v Ras Al Khaimah, kde byla na dámské jízdě bez Davida, a prohlásila, že by byla nejraději zpátky...

Zdroj: TikTok, Instagram

