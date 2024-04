Ryška se doma dlouho neohřála. Intriky ve Zlaté labuti vymění za učitelské křeslo

Herečka Kristýna Ryška moc dobře ví, že skvělé pracovní příležitosti by se neměly odmítat. Když před lety skončila v seriálu Ulice, myslela si, že má všude dveře otevřené. Bylo to přesně naopak a na dlouho skončila bez pořádné role. Snad i proto, když přišla nabídka na roli ve Zlaté labuti, neváhala ani minutu. A to navzdory tomu, že musela najednou změnit takřka celý svůj život.

Trápí se výčitkami

Bydlí totiž s manželem a tříletým synem v Rožnově pod Radhoštěm. Jedna cesta do Prahy jí tak zabere čtyři hodiny – a přijet musela klidně dvacetkrát do měsíce. To vedlo k tomu, že si v Praze pronajala byt a kontakt s rodinou se začal omezovat na večerní telefonáty. Přesto věděla, že jde o dočasnou situaci a jednou bude lépe. „Přepadají mě výčitky, že honím kariéru, místo abych byla s dítětem, ale naštěstí to rychle odpluje, jsem schopná si to vyargumentovat. Někdy jsou se mnou v Praze i kluci, ale domov máme v Rožnově,“ vysvětlovala, jak se věci mají.

Když se v lednu ateliéry Zlaté labutě zavřely, chtěla se znovu vrátit k životu v Rožnově, kde je jí dobře. Tam si také domluvila nové místo. „Dřepět doma nebudu, půjdu za bar do kavárny Billbar u nás v Rožnově. Je to ta samá kavárna, kde jsem jako patnáctiletá začínala prodáváním kopečkové zmrzliny,“ nastínila své další plány. V Rožnově také plánovala workshopy pro děti, aby si vyzkoušely natáčení filmu či seriálu, plánovala malé túry nebo návštěvu valašského skanzenu.

Návrat Karla na gymnázium kvůli nové kolegyni?

Zda to všechno stihla, je otázkou, ale už má zase plné ruce práce. Míří totiž do Jedné rodiny! Tam si zahraje postavu, která je intrikánce Ireně Maškové na hony vzdálená. Poprvé se na obrazovkách objeví za pár týdnů a bude hrát Alici, učitelku výtvarné výchovy. Společně s ní se v seriálu objeví také nová dekorace, kde bude vyučovat – v jurtě! Zajímavý bude prý také osobní život Alice, o kterém zatím nechce Ryška moc prozrazovat.

Znamená to snad, že se děj vrací zpátky na gymnázium? Nebude snad právě ona osobou, která nakonec okouzlí Karla Tejkala, který o návratu k učení momentálně uvažuje? Těžkou hlavu mu dělá, že jeho milovanou biologii učí kolegyně, která si plete čápa s volavkou. Snadno by se tak mohlo stát, že s příchozí Ryškou se i postava Tomáše Jeřábka vrátí za katedru. I s dalšími se však herečka ráda setkává. „Nedávno jsem tam malovala štětcem na nahého Vincenta Navrátila,“ prozradila pikantnosti, na které se mohou diváci těšit už brzy.

Zdroj: autorský článek

KAM DÁL: Zlatá labuť eskaluje, diváci mají jasno. Manželka Grubera je židovka, a to bude Irenino eso.