Největším playboyem Zlaté labutě je Vacula. Spadeno na něj má i manžel Krausové

Jen málokterý muž je ve Zlaté labuti takový romantik, aby za tři řady stihl tři ženy. Nejdřív se bohatý mladý podnikatel Petr Kučera zamiloval do bývalé zlodějky Báry Veselé, se kterou sice neměl před kamerou vůbec žádnou chemii, nějakým zvláštním způsobem se však tenhle pár dostal do srdcí diváků, kteří netoužili po ničem jiném, než aby jim to opravdu vyšlo. Jenže to byl jen začátek.

Útěk za hranice nevyšel

Souhrou intrik, podvodů a nátlaku současné politické situace si však Petr vzal Markétu Dittrichovou, která s ním toužila zplodit potomka, ačkoliv měla tuberkulózu a mohla tušit, že porod nejspíš nepřežije. Petr se sice celou dobu tvářil, že sňatek s Markétou je spíše politická dohoda a nemůže se na ni ani podívat, jednou se však podíval tak důkladně, že byla Markéta záhy těhotná.

To sice Báře zlomilo srdce a chvíli nechtěla o svém kavalírovi ani slyšet, nakonec mu ale odpustila ve chvíli, kdy se dohodli, že spolu utečou za hranice a začnou tam nový život. V tom jim překvapivě pomáhal Záhoř, který do té doby viděl ve Vaculovi jen soka, který se mu snaží ukrást partnerku. Nebyl daleko od pravdy.

Na Báru rychle zapomněl

Co osud nechtěl, Markéta začala rodit právě ve chvíli, kdy měl Petr s Bárou utéct, a tak na smluvené místo mladý pan Kučera vůbec nedorazil. Bára utekla sama, ale podle toho, co se diváci doposud dozvěděli, se jí to nepovedlo a byla zastřelená na hranicích.

Petr chvíli smutnil, ale rozveselila ho mladá a půvabná ředitelka Toni Adamová, která mu skočila do postele při první příležitosti. Někteří věří, že se doopravdy zamilovala, další v ní vidí skryté zlo, které nastrčili do Zlaté labutě Dittrichovi. Kde bude ve skutečnosti pravda, na to si musíme prozatím počkat.

Žárlí manžel Krausové?

Chemie mezi představiteli je však neuvěřitelná! Adam Vacula a Šárka Krausová k sobě ladí jedna báseň, a kdyby si tvůrci v prvních dílech odpustili Martu Dancingerovou, možná by udělali daleko lépe. Chemie mezi ředitelkou a majitelem Zlaté labutě si přitom ve skutečnosti všiml i Šárčin manžel, herec Ondřej Kraus! Herečka je sice přesvědčená, že na sebe vlastně nežárlí, přesto ale nevyloučila, že to není mezi ní a Vaculou jen psaný scénář.

„Spíš bychom na sebe mohli žárlit, když točím ve Zlaté labuti s Adamem Vaculou, kde se tolik neznáme a může tam přeskočit nějaká jiskra neznámého okouzlujícího muže nebo ženy. Tam je to spíš nebezpečné. Ale jsme herci a víme, že k naší profesi to holt patří – hrát s někým milostné příběhy. Už se od toho umíme odstřihávat,“ řekla. Že by právě ona jiskra byla důvodem, proč se na place seriálu nedávno dokonce objevila partnerka Vaculy, kuchařka Veronika Beskydiarová? Ta také říkala, že nežárlí, ale zdá se, že ona i Kraus vědí, že pohlídat si revír zkrátka musí!

Zdroj: autorský článek

