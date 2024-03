Zklamání ze Zlaté labutě sílí. Diváci vypínají díly v půlce, zachránit to může nová posila

Na sociálních sítích se to začalo hemžit komentáři, že třetí řada Zlaté labutě nestojí za nic. Návrat Báry je nejistý, ačkoliv podle fotografií z natáčení se zdálo, že dorazí až ke konci. Vdovec Petr se sice stará o svého syna Eduarda a už by mohl mít jako dospělý muž trochu rozum, stále se však ve své prapodivné kanceláři tváří, že neumí do pěti počítat, a snad jen ti nejbystřejší z bystrých vědí, jakou vlastně teď v obchodním domě zastává funkci.

Irena ztratila svůj přirozený půvab

O moc lépe na tom není ani Irena Mašková, která si už dříve diváky získala svou lesbickou aférkou s půvabnou Alenou. Zdálo se, že je schopna pro ni obětovat absolutně všechno. Jenže zatímco diváci čekali pokračování téhle lásky, tvůrci moc dobře vědí, že v době druhé světové války by takový románek šel jistě stranou. Kdyby se to provalilo úplně, mohly by také dámy skončit v koncentračním táboře.

A tak se z Ireny stala znovu mrcha, která ničí všechno a všechny, kteří jí přijdou do cesty, uzavírá tajné dohody s Gruberovými a snad si ani nevšimla, že si Alenu začal brát k sobě domů právě Gruber, který ji neváhal znásilnit. To poznala babi a nabídla Alence vstřícnou náruč. K čemu jí to však je, když se to děje stále dokola a skoro to vypadá, že nemá zastání? Je opravdu Irena schopna obětovat Alenu jen proto, aby začala stavět elektrárny?

Komu zamotá hlavu nová prodavačka?

Už brzy by se však mohlo všechno změnit! Do Zlaté labutě zamířila nová prodavačka Dita, která je hravá, zábavná i vtipná. Nahradit má podle scénáře Báru a někteří diváci litují, že nehrála lásku pana Kučery od začátku. Nikoho nepřekvapí, že to bude pořádná koketa. Hlavu zamotá nejednomu kolegovi z obchodního domu.

„Upřímně jsem si několik týdnů předtím, než vůbec přišel casting, projížděla instagram Zlaté labutě a říkala si, jak ráda bych si zahrála v dobovce. Takže když mi zavolali, že jsem vyhrála casting, byla to nesmírná radost a jako první mě napadlo, že afirmace fungují,“ chválí si svou novou roli Natalie Golovchenko.

„Moje postava v Labuti se jmenuje Dita, je to prodavačka v kosmetice, dělá manikúru. Dita je holka, co se o sebe moc ráda stará a moc ráda se líbí, její sebevědomí je něco, co bych se od ní mohla učit. Dita se nikdy nenudí a s Ditou se nikdy nenudíš! Je ve všem hrozně pohotová, ničeho se nebojí, je plná radosti a jen tak ji něco neurazí. Spoustu jejích vlastností jí vlastně závidím a doufám, že si od ní něco ukradnu i pro sebe do života,“ má naplánováno Natalie. Podle diváků by právě Dita mohla rozvířit vody seriálu, který už je moc nebavil. Koho okouzlí? A jaká je pravděpodobnost, že jí podlehne také Lukáš Mašek?

