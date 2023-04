Tento týden ve Zlaté labuti: Lékařka Petrovi prozradí, že má Markéta tuberkulózu. Báru to připraví o lásku

Celá situace bude ve Zlaté labuti dílem náhody. Do Petrova bytu přichází německá lékařka Sofie s Rudolfem Kučerou, kterému slíbila, že ho postaví na nohy. Nyní si však mladý muž bude muset konečně přiznat, že ho léčba asi nespasí, žádný zázrak není na spadnutí – a on už po svých zřejmě nikdy neodejde. Na chvíli jej takové sdělení zcela zdrtí.

Prozrazení velkého tajemství

Sofie má pro Rudolfa evidentně slabost, a tak se mu snaží celou situaci ulehčit tím, že mu dá za příklad Petra, který si bere těžce nemocnou ženu se souchotinami. Jenže ji vůbec nenapadne, že o Markétině tuberkulóze v místnosti nikdo neví. Markéta se totiž až donedávna snažila všechny přesvědčit, že je jen nachlazená. A Petr byl tak zaměstnán svými city k Báře, že si toho vlastně ani nevšiml.

Nakonec se dozví, že to není žádná novinka. Už dva snoubenci Markétu opustili, když se o její nemoci dozvěděli. Petr byl prý však jediný, o koho křehká blondýnka opravdu stála. Tolik si přeje mít dítě, aby po její smrti zůstalo jejím rodičům alespoň vnouče, dědic rodinného impéria, že Petra nakonec přesvědčí, aby zásnuby nerušil. Bude však muset přiznat, že teď ještě těhotná není a všechno s maminkou na Petra ušily. Markéta navíc ještě dodá, že o Petrově lásce k Báře ví od začátku. I přesto si ho vezme ráda.

To vyrazí dech Báře, která celý rozhovor omylem vyslechne na terase. A přitom jí Petr teprve před pár chvilkami vyznal lásku a slíbil, že se neožení.

Bude z Báry Petrova milenka?

Petr, k překvapení všech, nakonec opravdu svolí, že si Markétu vezme. Báře tím pravděpodobně zláme srdce na tisíc kousků. Slíbil jí, že se o ni v těžké době postará, že ji ochrání před Němci. Těžko říci, jestli se domnívá, že jako muž patřící do vážené Dittrichovy rodiny tento úkol zvládne lépe. Bára to takhle ale určitě vidět nebude. Jak ji známe, nebude chtít s Petrem ani promluvit, natož, aby si nechala něco vysvětlit. Pokud si Petr myslí, že Markétu si oficiálně vezme kvůli původu a s Bárou bude udržovat tajný vztah, nejspíš se velmi mýlí. Je to dost naivní představa – Bára by se svou povahou sotva přijala místo „té druhé“.

Pro představitelku Markéty, herečku Barboru Bočkovou, je to další skvělá příležitost, jak ukázat, co se v ní skrývá. Už dříve zazářila po boku Karla Rodena ve filmu Promlčeno jako moderátorka Eva Sommerová, hrála ve filmu Zátopek, našli byste ji i v Černých vdovách. Je to velký talent a dost možná o ní brzy ještě uslyšíme. Jejím partnerem je český herec, animátor a skladatel Vojtěch Vondráček, syn herce Jana Vondráčka.

Zdroj: TV Nova, wikipedia.org, ČSFD

