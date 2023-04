Seriál ZOO: Michaela Pecháčková i po sto dílech terčem kritiky. Podle diváků svou roli stále předříkává

Půvabná blondýnka naskočila do seriálu ZOO, když ještě nebyla ani plnoletá. A byla to její první velká role – a hned hlavní. Není divu, že nebyla okamžitě perfektní a podle představ diváků. Jenže zatímco jedni oceňují, že se v seriálu mění v ženu, která má hereckému světu co nabídnout, druzí trvají na tom, že svou roli jen předříkává a žádný progres vidět není.

Podlehne Sid Filipovi?

Mladá chovatelka Sid teď diváky pořádně naštvala. Dlouho bojovala o svého Haďáka, aby nakonec pokukovala po Filipovi, který ji evidentně miluje až za hrob. Všichni očekávali, že ho striktně odmítne, ona si s ním však užila další blízké chvíle, které evidentně směřovaly k polibku. Momentálně se navíc snaží překazit jeho vztah s Marikou, ačkoliv ona sama žije v domnění, že ho tím zachraňuje.

Neméně zajímavou postavou je teď Adam, který má své vize a dokáže předpovědět neštěstí, pokud se mu ukáže. Už to je pro diváky těžko stravitelné, neboť to srovnávají s Týnou a Bětou ze Slunečné. „Občas si říkám, kdo to tam píše, že musí v těch seriálech každý čarovat,“ píše divák Luboš.

Své role předříkává, myslí si někteří

A právě scény, kdy Sid nevěřícně reaguje na Haďákovy nové schopnosti, vedly diváky k zamyšlení, že Pecháčková ještě nedospěla do hereckých kvalit, jaké by si u ní představovali. Na televizních obrazovkách už proběhlo více než 100 dílů, ale Míša prý hraje všechno stejně. Jako by recitovala. „Burešová by se mohla vzít s Pecháčkovou za ruce a už konečně vypadnout,“ rozčiluje se Kateřina. „Já ji mám ráda. Na to, jak je mladá, je moc šikovná,“ hájí ji Alena.

V příštím týdnu se diváci dočkají dalších bojů Viky s Kamilem, který jí evidentně chce zničit firmu. Skoro to vypadá, že ji ještě nepřestal milovat, jinak si nelze vysvětlit, proč dává tolik úsilí do toho, aby mladé mamince zničil život. Sid bude pokračovat ve své záchranné misi, v jejímž rámci se snaží Filipovi zkazit vztah, a Haďák možná vytuší, že k polibku, o kterém Sid lže, skutečně došlo.

