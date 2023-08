Troška vzpomínal na Růžičkovou a Jiráskovou: Sprostá slova i nevraživost

Komediemi Slunce, seno… vzpomínal Zdeněk Troška na rodinu. Dokonce některé postavy měly svůj reálný předobraz – třeba Kelišová! „Je to ta babka, co utíká za jedoucí postelí a křičí: „Já ji nechytím.“ Její syn Toník si vzal maminčinu sestřenici,“ vzpomínal režisér. Ona prý ale za použití svého jména moc ráda nebyla. Celý život to pak měla na talíři.

Růžičková ho trošku zkazila!

Ke svým rodičům měl Troška vždy obrovskou úctu. Jeho maminka Růženka však za Slunce, seno moc ráda nebyla. „Ona byla velice ušlechtilá duše, ráda četla, nemluvila sprostě. No a pak když u nás při natáčení Helena Růžičková bydlela, ležela na kanapi a hulila ven z otevřenýho okna, tak jí maminka říká: „Víš, Helenko, než tě Zdeněk poznal, to byl tak slušnej kluk, ten vůbec nemluvil sprostě, a ty jsi ho zkazila.“ A Helena takhle odfoukla a řekla: „Aby ses nepos..ala, Růženko,“ vypráví Troška.

Navzdory tolika omílaným sporům mezi nimi vzniklo přátelství na celý život. Helena byla pro Zdeňka Trošku jako sestra. „Když vás políbila, hezky, s fortelem, brněla vás hlava ještě půl hodiny,“ vzpomínal s úsměvem.

Ve čtvrtém díle Slunce, seno měli být ufouni

Přesto je prý Růžičková důvodem, proč nevznikl čtvrtý díl Slunce, seno. Bylo by pochopitelné, že ze slávy, kterou filmy přinesly, budou chtít tvůrci vytěžit co nejvíc. A nápad tu byl! Leč možná trochu kontroverzní, ačkoliv jako americká novinka v kinech by to bylo bezkonkurenční.

Ufoni si měli přiletět pro babičku, a vzít ji do vesmíru jako vzorového člověka. „Tenkrát už to opravdu bylo s velkým časovým odstupem od třetího dílu, takže pár lidí mezitím odešlo, ale nebylo to ještě nijak masové, a hlavně Helena Růžičková, Jiří Růžička nebo Luděk Kopřiva byli naživu, takže to nebyl problém,“ řekl scenárista Petr Markov.

„Povím vám drb. Zdeněk se nepohodl s Helenou Růžičkovou, nevím, kvůli čemu přesně, a říkal mi, že moc nechce, aby v tom hrála. A co teď? Já mu řekl, že to není problém, že to začne tím, že Helena s Jirkou jedou na pole v tom svým gazíku, najednou se objeví létající talíř, oni po něm koukají, vjedou na železniční přejezd a smete je vlak. No a bude to,“ dodal. Na čtvrtý díl ale nikdy nedošlo.

Válka s Jiráskovou

Dobré vztahy neměl Zdeněk Troška naopak s Jiřinou Jiráskovou, která si ve zmíněné trilogii zahrála také. Alespoň v některých částech. Na kontě měla desítky, možná stovky filmů, neznámější ale byla ta nejlidovější varianta – Slunce, seno! To prý Jirásková těžce nesla. Přitom Troška pro ni hodně udělal. V 80. letech byla na černé listině a měla komunisty zakázáno natáčet.

Troška se proto domluvil s Laďkou Kozderkovou, že do role paní Hubičkové oficiálně obsadí ji, a ona pak „jako“ na poslední chvíli onemocní. Troška byl připravený navrhnout jako nouzové řešení Jiráskovou, která měla kousek od Hoštic, kde čekal štáb, chalupu. Vyšlo to. První díl Slunce, seno, jahody se natáčel v roce 1983 a Kozderková pak skutečně onemocněla – o rok později jí byla diagnostikována rakovina. Tři roky na to nemoci podlehla.

Paní ředitelka přijela Volhou

Později se ale k filmům Slunce, seno moc nehlásila a do trojky se v roce 1991 málem nevrátila vůbec. Nechtěla prý jet do Itálie, kde bylo velké horko, a tak tvůrci vymysleli, že si její postava zlomila ruku a místo ní jede Jaroslava Hanušová. Nakonec do Hoštic přijela Jirásková Volhou, vystoupila a prohlásila, že s natáčením souhlasí, ale dává jim jen tři dny – a ještě bude hodně zlobit. Prý v té době už zapomněla, co pro ni Troška udělal, byla znovu na vrcholu, tehdy dokonce ředitelkou Divadla na Vinohradech.

Troška pak prozradil, že s její povahou si udělala hodně nepřátel. „Během času, hlavně po revoluci, kdy se stala ředitelkou vinohradského divadla a kamarádila se s americkou velvyslankyní Shirley Temple Blackovou, stála už hodně, hodně vysoko. Víc už neřeknu, nejsem drbna,“ zůstal tajemný.

