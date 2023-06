Začíná filmový festival ve Varech: Skandálů už má za sebou požehnaně

Filmový festival je tradiční slast pro místní novináře, kteří už zkrátka vědí, že se každý rok něco stane. Buď se někdo objeví bok po boku s novou láskou, nebo naopak bez lásky – čímž zavdá spekulacím, že už mu to doma tolik nefunguje. Nepostradatelným zdrojem událostí jsou místní večírky, které se někdy umí protáhnout až do ranních hodin...

Rebelka Hanychová si spletla fotografa

Největší rebelkou celého festivalu bude asi už jednou provždy Agáta Hanychová. Ta tam za dob svého bezdětného života řádila s otcem svého prvorozeného syna Kryšpína natolik, že si v roce 2012 vysloužila několikaletý zákaz vstupu. Problémem byl incident, kdy se alkoholem posilněná dcera Veroniky Žilkové zapotácela a na nohy jí chtěl pomoci kolemjdoucí. Osudným se mu stalo, že měl na krku foťák. Dopita totiž pojal přesvědčení, že jde o bulvárního novináře, který se chystá jeho milou fotit, a jal se ji zachránit. Skončilo to fyzickým napadením.

I manželka Vojty Dyka by mohla vyprávět. V roce 2010 se herec Jiří Macháček rozhodl, že na festivalu oslaví své narozeniny, které připadají na 6. července. Vzal to od podlahy a spolu s Aňou Geislerovou a Tatianou Dykovou naskákali za bujarého zpěvu do říčky Teplá před hotelem Pupp se šampaňským v ruce. Řeka byla na festivalu pro Geislerovou osudná i následně. Upustila do ní totiž telefon. Nakonec jí s jeho vylovením pomáhali hasiči.

Párty stany by mohly vyprávět

Pořádnou party kdysi neodmítl ani bývalý sporťák Michal Hrdlička, který si v roce 2018 vzal v Monaku Karolínu Plíškovou. Ještě předtím ale randil s Lucií Borhyovou, se kterou má dceru Lindu. Když randil už s populární tenistkou, posilněn alkoholem vyrazil do jednoho z místních stanů, kde alkohol teče proudem, a flirtoval s dívkami kolem něj. Celou cestu na hotel mu pak byli v patách fotografové.

Ruppertova lavička a ztracené schody...

Jak rád má lavičky, dokázal zpěvák Monkey Business Matěj Ruppert, kterého festival tak zmohl, že se ráno probudil na lavičce na kolonádě. Hůř skončil Marek Ztracený, který se tak zřídil červeným vínem, že spadl ze schodů, byť se ho snažila zdejší mladá dívka podepřít, co jí síly stačily. „Spadl jsem na hlavu, tekla mi krev a pak už si nic nepamatuju,“ řekl tehdy zpěvák a dnešní držitel zlatého Slavíka. Skončil s otřesem mozku. Tehdy ho zřejmě ještě nenapadlo, že vyprodá v roce 2023 třikrát za sebou Eden!

Ženatý Mareš s milenkou

Jeden z nejpopulárnějších moderátorů současnosti pořádně překvapil, když se v roce 2008 jako ještě ženatý muž objevil po boku své milenky Hanky Svobodové na červeném koberci. V říjnu 2011 byl velké lásky konec. Tehdy jí velkoryse přenechal luxusně zařízený pronajatý byt i auto Audi R8.

Tehdy byl ještě ženatý s Monikou, se kterou má dva syny. Teď je ženatý také s Monikou (Koblížkovou), se kterou má dceru. Evidentně Leoš raději Moniky než Hanky, přeci jen...

Igor Chaun vzal do postele k dceři milenku

Scenárista a režisér Igor Chaun v roce 2010 šokoval, když vzal na festival svou dceru Celestýnu, se kterou se léta předtím nevídal. To by bylo milé shledání, kdyby na ni večer nezapomněl a na hotelový pokoj si nedovedl jinou ženu – do postele, kde ležela jeho dcera. Ta prý začala protestovat – a fyzická potyčka byla na světě. Některé zdroje uvádějí, že ji měl bít do hlavy.

Na místo dorazila policie a Celestýna prohlásila, že už nechce svého otce nikdy vidět. Chaun tvrdil, že přivedená žena byla jen kráska v nesnázích, která potřebovala někde přespat.

Rozjetý Kaiser

Herec Oldřich Kaiser se v roce 2012 vydal na jeden z karlovarských večírků poté, co se vrátil z protialkoholní léčebny. Tam se tak rozparádil, že se snažil dostat ke kapele Olympic na pódium. Zkrotit ho musela až ochranka a přítomný Ondřej Hejma. Holt – kdo by nechtěl na pódium?

Ornella Štiková a Pepa Kokta

Ve stejném roce, kdy Kaiser pařil s Olympicem, odhalila svůj románek také Ornella Štiková s Pepou Koktou, tehdejším manželem moderátorky Gábiny Partyšové. Tehdy započal jeden z nejsledovanějších mileneckých vztahů, ale nutno říct, že dnes spolu mají tito dva tři děti a jsou spolu šťastní. Nedávno se představili ve Výměně manželek, kde z nich byli diváci zkrátka nadšení.

Potrestaný fotbalista

Draho vyšel výlet do Varů fotbalistu Daniela Koláře z FV Viktoria Plzeň. Ten se nejdřív opilý vrhl na molo do půl těla nahý, poté v baru vyžadoval od dam více pozornosti, než se slušelo, a nakonec močil na veřejnosti. Fotbalový klub mu za porušení životosprávy sebral peníze na několik měsíců, a stálo ho to skoro milion korun. Au...

Tak schválně, jaké nezapomenutelné zážitky přinese tento ročník!

Zdroj: Instagram, blesk.cz, redakce

