Alice Bendová v plavkách, měla by si pořídit zbrojní pas. Světlo a poloha umí zajímavé věci, říká

Na Tenerife, kde vlastní apartmán, jí vůbec nic neschází. Zatímco my v České republice řešíme jeden chaotický krok vlády za druhým a nemůžeme už ani na krátkou procházku bez respirátoru na obličeji, herečka s rodinou je jako v jiném světě.

„To je strašně zajímavý, co dokáže udělat s fotkou světlo a poloha. Škoda, že Vám nemůžu ukázat, co se mi podařilo vyfotit vsedě s foťákem namířeným přímo proti sobě, Buddha hadr. A to jsem se cítila pěkně, fresh a sexy,“ napsala si na Instagramu k další sexy fotce.

Kdo má představivost, možná už se potutelně usmívá. Každopádně herečka by na své vnady měla mít zbrojní pas, slabším jedincům by opravdu mohl byť jen pohled ublížit. Také si od svých fanoušků vysloužila celou řadu pochvalných komentářů.

Faktem ale je, že někteří lidé jí "pobyt v ráji" příliš nepřejí. Takže sem tam se objeví i pár vět, které si slušný člověk za rámeček nedá. Na druhou stranu, Alici to může být opravdu u zadní části těla.

