Ve vaně s Evou Decastelo. Ty jsi tak krásná holka, chválila ji kolegyně ze seriálu Slunečná

Moderátorka a herečka Eva Decastelo je jednou z celebrit, které propadly fenoménu otužování. Málokdo by ale možná věřil, že se to může hodit i v běžném životě a dokonce i doma. Když vám totiž kvůli opravě trubek vypnout teplou vodu, správného otužilce to nemůže zaskočit.