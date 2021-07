Dara Rolins se ukázala nahoře bez, jen v džínových šortkách

Kampaň pro značku šperku v podání zpěvačky se povedla na výbornou. Svědčí o tom i ohlasy jejích fanoušků. „Daro, normálně komentáře moc nepíšu, ale dneska mám chuť to udělat. Seš neskutečněj vzor a moc si tě vážím i za tvoje střízlivý názory a přístup k životu,“ zní jedna z pochval.

„Daro jste velice krásná, přitažlivá a správná máma,“ reguje další a přidává k tomu několik vykřičníků a smailíků se srdíčky. Jak krásná, uvidíte i vy, když si šipku posunete na další fotku z jejího profilu.

To by se to prodávalo

Toto je zkrátka velmi povedené. Kdyby takto vypadala každá reklamní kampaň, asi by se prodávalo mnohem více. Nemuselo by jít přitom o šperky. Kdo z vás by si nekoupil třeba potahy na auto, i když žádné nemá?

Mohlo by se zdát, že se v poslední době na Daru zapomnělo. Teď si to tedy vynahradila. A kdyby se volila nejkrásnější fotka reklamní kampaně, Rolins by se klidně mohla přihlásit a mít políčeno na některou z předních příček.

