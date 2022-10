Manžela jsem přistihla s milenkou. Její reakce mě ale totálně odzbrojila, říká Hedvika (34)

Proč se tihle dva brali? To je otázka "za milion", kterou si mnohokrát pokládali jejich přátelé a vlastně i oni dva. „Asi úlet, bavily nás ty věci kolem, chtěli jsme si říkat muž a žena. Nevím, fakt. Prostě jsme se vzali a pak jsme to už nechali být. Říkali jsme si, že se máme rádi, tak to prostě zkusíme a uvidíme,“ uvažuje pro Čtidoma.cz Hedvika.

Děti jsme nechtěli

Kupodivu jim to první roky celkem klapalo. Nejspíš proto, že se jeden o druhého příliš nestaral. „Řekli jsme si, že si budeme žít každý po svém. Ale nebudeme ze sebe dělat blbce, na veřejnosti a před přáteli vždy sehrajeme spokojený páreček a hotovo. Vycházelo to poměrně dlouho, začalo nás to bavit.“

Hned, když spolu začali chodit, si potvrdili, že ani jeden nechce děti. O to bylo jejich zvláštní soužití jednodušší. „Žádné závazky, to byl základ. Já chtěla cestovat, manžel sjíždět hory na lyžích a tak dále. Někdo nás může odsuzovat, nechť si poslouží. Ale nám to takto vyhovovalo. Mohli jsme se na sebe spolehnout, když bylo třeba, o to šlo.“

Vše mělo svá pravidla

Nikdy se toho druhého neptali, jestli někoho má, s kým spí apod. To bylo tabu. „Proč o tom mluvit? Jen by to udělalo zlou krev. Když se dodržovala daná pravidla o tom, že vše bude probíhat tajně, tak mi to nedělalo vůbec žádný problém.“

Ale tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Bylo jen otázkou času, kdy jeden z partnerů nějaké pravidlo nedodrží. V tomto případě to byl Karel. „Jednou jsem přišla domů a našla jsem ho, jak klátí nějakou brécu. Samozřejmě jsem na ně začala ječet, protože aby se mi válela v posteli, to fakt ne.“

Normálně mě zaklekla

Zatímco Karel dělal všechno pro to, aby se rychle zdekoval a pokud možno opustil "bojiště", jeho milenka to jen tak vzdát nechtěla. „Jak tam byla nahá, tak na mě skočila. Já myslela, že mě klepne, vůbec jsem nevěděla, co dělat. Povalila mě na postel, klekla si na mě a hulákala, že s Karlem spí ona, ne já, protože nám to neklape a tak. Asi dvě minuty křičela, pak se z ničeho nic uklidnila a šla se obléknout.“

Když se Hedvika vzpamatovala, začala se smát. „Vzpomínám si, že jsem se chechtala jak blázen. Nevím, co mě to popadlo. Každopádně jsem o týden později požádala o rozvod. Díky ní jsem si uvědomila, že mě ten náš "vztah" už vážně nebaví.“

(v příběhu je na žádost čtenářky změněno jméno, fotka u článku je pouze ilustrační)

