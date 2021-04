Partneři pacientů s Alzheimerovou chorobou nesmírně trpí. Má milovaná Nora si mě prozatím pamatuje, svěřil se leader Sex Pistols

Umíte si představit, že ve svém spokojeném, dvě tři desetiletí trvajícím vztahu najednou dojdete do momentu, že váš milovaný protějšek začne prokazovat podivné chování? Tu zapomene, proč šel do koupelny, tu nechá puštěnou vodu v kuchyni. Často jen sedí a nepřítomně kouká před sebe, když ho vytrhnete z letargie, je chvíli zmatený, možná ani neví, kdo jste. Přicházejí změny v náladách, hrnečky najednou patří na úplně jiná místa, a to nejen v kuchyni. Klíče najdete v ledničce, zatímco špinavé ponožky vás překvapí v květníku s palmou. Přidávají se potíže s řečí, kdy najednou věta nedává smysl, chybějící slovo nedokáže nemocný nahradit jiným. Prostě si nevzpomene a porozumění se stává stále více nemožným. To vše jsou příznaky, které by pro vás měly být varováním a alarmem k tomu, abyste začali řešit zdravotní stav milovaného protějšku.

Asi by bylo snadnější to přehlížet, snad ze strachu připustit si bolestnou pravdu. Svádět podivné chování na věk nebo přepracovanost či roztržitost. Jenomže včasné odhalení Alzheimerovy nemoci velmi často pomáhá k nastavení správné péče a naučení se s nemocí fungovat. A to jak pacientovi, tak i jeho pečující osobě.

Nemoc bez výhledu na happyend

Alzheimerova nemoc je chorobou mozku a účinná léčba na ni prozatím neexistuje. Přesto lze v raném stadiu mozek stimulovat výtažky z ginko biloby, které pomáhají zlepšit prokrvení orgánu a využívají glukózu pro jeho činnost. V pozdějších stadiích nemoci již předepisují léky neurologové a geriatři, pomáhají dva - memantin, jediný zástupce ze skupiny NMDA antagonistů, a kognitiva, ta blokují činnost enzymu, který rozkládá acetylcholin, a zvyšují jeho množství, čímž podporují i fungování mozku. Ani jeden z léků ale nemoc nevyléčí, pouze potlačuje její projevy. Od momentu, kdy je Alzheimerova choroba pacientovi diagnostikována, bývá jeho čas dožití v průměru deset let. Od druhého stadia již vyžaduje nemocný stálou péči a v pozdním stadiu je již téměř odkázán na trvalou lékařskou pomoc.

Nejtěžší bylo to přijmout

Rocker John Lydon, známější spíše jako Johnny Rotten, divoký punkáč a lídr britské kapely Sex Pistols, se do své manželky Nory zamiloval před 45 lety. Dnes je mu pětašedesát, jeho milované partnerce o 13 let více. Progresivní mozková choroba byla Noře diagnostikována před třemi roky a Johnny se stal jejím pečovatelem na plný úvazek. Se svou bolestí a bojem o každý den po boku své drahé ženy se svěřil deníku The Times. Manželé žijí ve slunné Californii a jeho denní rutina je na hony vzdálená od anarchie, která byla po celý jeho život hnacím motorem. „Má žena nyní potřebuje klid, ticho a spořádanost. A já jí to musím a chci dopřát,“ svěřil médiím dříve zpěvák, který nejlepší léta strávil po boku Nory a většinu svých divokých eskapád prožil s jejím svolením či dokonce společně. Nyní pečuje o její stravování, oblékání, denní rutinu a přiznává, že pro něj bylo nejtěžší přijmout fakt, že se její stav již nikdy nezlepší. „Alzheimer je vysilující, pomalý proces, ale procházíme jím společně. Naštěstí zatím nezapomíná na mě. Zapomíná vše ostatní, ale na mě ne. A to mi dává sílu.“

Johnny a Nora se vzali v roce 1979, v době, kdy on zářil jako punková ikona a ona si žila bezstarostně v pozici dědičky německého vydavatelského domu. V roce 2010 prožili obrovskou tragédii, kdy Nořina dcera zemřela na rakovinu prsu v osmačtyřiceti letech. „Myslím, že právě tehdy se u ní objevily první příznaky Alzheimerovy choroby.“ Následovaly dva požáry v jejich domě v Los Angeles, které si vyžádaly významné úpravy v domě, aby pro ni byl bezpečným místem. Manželé vlastní ještě další dva domy, jeden v Malibu a druhý v Londýně. Vzhledem k Nořině nemoci už ale příliš necestují.

Láska mu dává sílu

Zpěvák přiznává, že péče o manželku je velmi náročná a občas jej v posledních měsících přepadly i myšlenky na sebevraždu. „Zažívám chvíle plné hlubokého smutku. Ale nehodlám to vzdát,“ říká Johnny Rotten a dodává, že svou manželku prozatím nehodlá umístit do domu s nepřetržitou pečovatelskou služnou. „Lékaři žasnou, co vše si moje manželka pamatuje. A to, že nezapomíná na mě, si spojuji s naší velkou láskou, kterou jsme si slíbili. Dokud nás smrt nerozdělí...“

