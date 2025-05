Mrazy ještě zaútočí. Zahradník radí jak nejlépe ochránit jahody

Jedno období zkázy, kdy mrazy poničily budoucí úrodu meruněk a broskví máme za sebou, ale hrozí další. Meteorologové opět upozorňují na přízemní mrazíky. A kdyby jenom přízemní, mrznout by mohlo dokonce až do dvou metrů. Proto je dobré stále mít na paměti jak ochránit kvetoucí stromy, jahody a další vegetaci, abychom o vše nepřišli. Jak na to radí zahradník Tomáš Stárek, který svoji zahrádku obhospodařuje na Berounsku.

"V první řadě zatím do záhonů nevysazujeme předpěstovanou zeleninu. Takže papriky a rajčata rozhodně ještě ponechávejme doma. V záhonech nyní mohou být například saláty, i u těch bych však doporučil umístit je spíše do pařeniště," popisuje zahraník Stárek.

Mezi další zeleninu, která naopak již může být venku, nebo se pomalu může vysévat, patří například lahůdková cibulka, ředkvičky, mrkev a další kořenová zelenina, hrášek, nebo fazole. V záhonech by pak, ideálně už od podzimu, měl být česnek či cibule.

Také zelenina v ohrožení

Přízemní mrazíky teď ale ohrožují především rozkvetlé jahody. "Už loni mrazy poškodily jahody uprostřed květu, to ale mrzlo o dost víc. Letos by to nemělo být deset pod nulou," podotýká Stárek a přidává doporučení.

"Jahody buď můžeme pokropit vodou aby se dostala do květů. Ta tam pak zmrzne a květ i zárodek plodu ochrání, nebo je přikryjeme netkanou textilií, tam jen pozor ať si mráz nenajde nějakou skulinku a nepoškodí je," upozorňuje Stárek.

V ohrožení pak může být také červená řepa, nebo brambory. Oboje je náchylnější na nízké teploty. Podobně jako jahody může přijít zkáza již při teplotách kolem nuly.

Jak bude

Od čtvrtka do neděle meteorologové hlásí denní teploty do 15 stupňů Celsia. V noci by mělo být kolem čtyř stupňů s tím, že pro celou Českou republiku platí výstraha před přízemními mrazíky. V noci na pátek by měl být maximálně jeden pod nulou.

Další dny mohou teploty klesat až k mínus čtyřem stupňům. Pozvolné oteplení má přijít od pondělí. Podle výhledu počasí však denní teploty nepřekročí 20 stupňů Celsia a v noci bude do pěti stupňů.