Volební kampaň zase začíná a bude drsná. Témata voleb posledních 20 let. Tedy pokud nebude válka

„Raději máme méně peněz, ale jistotu.“ Takový základní kulturně konzervativní, ale ekonomicky levicový program vidíme například v Maďarsku, kde je dlouhodobě úspěšný. Levicový program lze dlouze diskutovat, ale v Maďarsku a Polsku funguje dobře. Tak dle politologa Charváta uvažují čeští i evropští voliči, kteří volí populisty.

Migrace: Dobře se komunikuje, protože je vidět

Dřív politici strašili Araby a naopak Ukrajinci byli celkem príma, protože dělali práci, která Čechům nevoněla. Dnes politici straší i Ukrajinci, že jich je moc a že je musíme živit.

Proč lidé chodí volit?

V Evropě existuje studie o tom, proč lidé vůbec chodí volit. A výsledek je jasný: Peněženka. Vedle ní jsou ale i další témata – migrace, integrace EU a klimatická změna – která voliče zajímají.

Volí se pro peněženku, mluví se ale o migraci

K volbám se chodí s představou, že „za někoho“ se budeme mít lépe. A nejde o levici nebo o pravici, volební program je pro většinu voličů příliš složitý. Komunisté přijali liberální vizi kapitalismu a křičí ultrapravicová hesla. A krajní pravice jako česká SPD o sobě mluví jako o konzervativní straně, ale sociálně citlivý ekonomický program také nemají. Jen zásadní hesla o migraci a proti systému. Což je teoreticky prostor pro SOCDEM.

Sliby a peníze pro voliče. Jenže i státu dojdou jednou peníze a v Maďarsku začíná být draho

Viděli jsme to i v Polsku za PiS: „I když s potraty nesouhlasím, mám se lépe,“ bylo slyšet od voličů PiS díky státním subvencím. Šlo o protekcionistická opatření jako extra příspěvky na děti či zvýšení důchodů právě pro mohutné voličské skupiny. Benefity pro „vlastní voličské skupiny“ něco stojí – v Orbánově Maďarsku začíná už být draho a Polsko má ukrutný státní dluh. Odnesou to děti dnešních voličů PiS a Orbána.

Euroskepticismus

Hlavní hesla jsou „EU zve migranty“ a „EU tlačí na Green Deal“. A to se pak převádí na životní situace a peníze.

Migrace je viditelná. Ve službách a obchodech vidíme migranty, což je důsledkem toho, že jsou ochotni pracovat za méně peněz. Připomeňme situaci Velké Británie po brexitu, kdy se ukázal kritický nedostatek řidičů, sezónních dělníků a pracovníků mnoha dalších profesí. A migranty z východní Evropy nahrazují migranti z Blízkého východu a zcela odlišných kultur. Navíc v Evropě existuje reálný příklad – velmi sociálně zaměřené a kdysi bohaté Švédsko má dnes kvůli migraci opravdový problém s kriminalitou.

Green Deal

Geen Deal ničí ekonomiku, vezme nám auta, silnice budou jen pro bohaté. A kolik lidí kvůli tomu přijde o práci!

Kdo se v Česku postará o lidi? Levice

Konzervativní levice v Česku se formuje kolem KSČM. Levice, která nebude liberální a bude spolupracovat s konzervativní pravicí, když to tak nazveme. A to v boji proti kapitalismu a velkým korporacím, přičemž velkým zastáncem tohoto přístupu býval podporovatel ruské propagandy Petr Drulák a dodnes je jím zámecký pán Matěj Stropnický.

Čeští komunisté se přizpůsobili

Zastavíme migraci, zastavíme Green Deal. „Pokud bych řekl, která strana bojuje proti Green Dealu, migraci a EU, hádali byste, že jde o krajní pravici. A přitom jde o komunistickou stranu. Komunisté převzali kulturní a politický program krajní pravice, což odpovídá debatě, že levice by se měla vrátit k ekonomické levici a zároveň narazit na kulturně konzervativní politiku. To funguje v mnoha jiných místech, takže by bylo logické, aby to čeští komunisté vyzkoušeli,“ říká Jan Charvát.