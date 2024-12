Babiš i Okamura vytáhli proti České televizi. Jeden kvůli hlasům, druhý ji chce zničit, říká expert

„Vyšší poplatky za ČT a ČRo? Sorry, ale fakt ne!“ Ve Sněmovně se rozhořel tuhý boj o budoucnost ČT. Ten vede jak Babiš, který do boje vyslal i svou krásnou influencerku, tak Tomio Okamura, který do boje vyslal jako vždy sám sebe. Politolog pak redakci Čtidoma.cz vysvětlil, že jejich motivace se v případě veřejnoprávní televize velmi zásadně liší.

„Že koukáte na počítači jenom na Netflix, HBO nebo na cokoliv jiného a na Českou televizi ne? Nebo televizi vůbec nemáte? To je jim ale úplně jedno, stejně budete platit,“ říká naštvaně na Instagramu Aneta Zicklerová, influencerka ve službách Andreje Babiše a šéfka jeho sociálních sítí. Zicklerová pak odhaluje údajně skutečnou příčinu toho, proč vláda zvedá poplatky. „No třeba proto, aby jim přihráli co nejvíc peněz a oni se jim pak na oplátku pokusí vyhrát volby,“ papouškuje Zicklerová svého chlebodárce. A aby ji za to nemohl nikdo napadnout, na konec dodá všemocné „Možná…“.

Nechcete platit? Volte ANO

„Nechcete platit za Českou televizi a Český rozhlas? Další důvod, proč příští rok volit hnutí ANO,“ dodává Zicklerová. Jak jinak! Proč ale Babišovi lidé tak brojí proti České televizi, když v ní téměř každý den sami vystupují a zpravodajské relace je nechají vyjádřit se ke všemu, co souvisí s vládou? Podle názoru politologa Jana Charváta, se kterým hovořila redakce Čtidoma.cz, je to čistý Babišův kalkul.

Babišovi odpor k ČT vyšel v průzkumech

„U Babiše je to podle mě prostě jen tím, že mu v průzkumech vyšlo, že jeho voliče tohle téma zajímá. Tak to prostě zvedl také, aby ty lidi měl takříkajíc pokryté,“ říká odborník s tím, že Babiš si chce z naštvaných lidí udělat primárně svoje voliče. Hrozí tedy, že Babiš po svém případném nástupu k moci Českou televizi zlikviduje nebo zásadně změní? „Víc je to určitě k těm voličům, nemyslím si, že Babiš chce něco výrazně měnit,“ říká Jan Charvát, nicméně připouští, že pokud dostane hnutí ANO silný mandát, může se pokusit veřejnoprávní médium změnit. Inspiraci by si mohlo vzít z Maďarska.

Orbán je jeho vzor

„Všichni vidí toho Orbána, který si v zásadě a pomalými kroky velkou většinu médií podřídil. A to je bezpochyby sen každého silného politika, aby mu média zobala z ruky. A je vlastně úplně jedno, jakého politika,“ upozorňuje s tím, že jiné demokratické strany k tomu na rozdíl od Babiše volí férovější cesty. „Ty Babiše ale moc nezajímají a daleko raději zvolí tu přímější cestu a využije k tomu naštvanost lidí kvůli poplatkům,“ dodává Jan Charvát.

Okamura nenávidí ČT z principu

Jiná situace je ale podle politologa u dalšího velkého kritika České televize, který ve Sněmovně volí daleko tvrdší výrazy proti veřejnoprávním médiím – Tomia Okamury. „Okamura mluví spíše za antisystémovou scénu, která dlouhodobě nenávidí většinu médií, a Česká televize je pro ni doslova antikristem. Je to prostě hlásná trouba systému, ať je ten systém kdokoliv. Tu scénu tvoří spousta lidí, kteří mají společné pouze to, že jsou naštvaní,“ říká Jan Charvát s tím, že tihle lidé si vybíjejí svou frustraci.

„Jejich ideální cíl je, aby podobná média všechna zanikla a všechno se řešilo pomocí influencerů a takzvaných alternativních médií, která mluví hlavně pro lidi, jako je právě Okamura,“ objasňuje politolog s tím, že Okamurův cíl je oslabit média, aby zároveň oslabil svoje politické nepřátele. „Pro ně je televize prostě nepřítel,“ shrnuje. Tak či tak je však podle něj osud ČT i koncesionářských poplatků dost nejasný. Ne teď, ale až politické otěže převezmou ti, kteří jsou dnes v opozici.

