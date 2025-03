Chystání zahrady na novou sezonu je tady. Zahradník doporučuje jak na to

Kdo chce pěknou zahradu a sklízet nejlepší plody, ten by měl zbystřit.

Kdo chce pěknou zahradu a sklízet nejlepší plody, ten by měl zbystřit. Podle zahradníka Tomáše Stárka, který svoji zahrádku obhospodařuje ne Berounsku, je právě nyní totiž ta doba na přípravu sazenic pro naše zahrádky. Zároveň je nejvyšší čas pro kontrolu pařenišť, foliovníků či skleníků. A co zahradní škůdci?

Ačkoli někde čerstvě napadl sníh, tak je jaro tady. Zahrada se pomalinku probouzí a my jí můžeme pomoci. Vybrané plodiny lze už teď zasévat už nyní pod textilii, do pařenišť či skleníků, které je ochrání před nočními mrazíky.

„Aktuálně můžete vysévat třeba rukolu, ředkvičky, mrkev a další kořenovou zeleninu přímo na stanoviště. Do záhonu pod textilií je pak možné zasadit rané brambory, cibuli a česnek,“ popisuje zahradník Tomáš Stárek s tím, že by, zejména, cibuloviny, doporučoval minimálně na 24 hodin ponořit do Sulky, která je ochrání proti parazitům a plísním, ale také dodá potřebné živiny.

Kontrola dřevin

Kromě toho je také nejvyšší zkontrolovat keře a stromy. „Zatím bych neřešil citlivé peckoviny, ty není dobré prořezávat při mrazecha nesvěčí jim ani noční prazíky. Pokud však už na zahradě neleží sníh, který by bránil v prořezu, tak bych se podíval na jabloně a hrušně. Nyní je správná doba prořezat všechny větve, která rostou takzvaně dovnitř, tedy do koruny,“ připomíná zahradník.

Podobně je nyní možná kontrola rybízu. U kultivarů na kmínku necháváme jen pět nejsilnějších větví, ostatní je potřeba odstranit. V případě keřů kontrolujeme, zda neproschly. Rybíz nasazuje pupeny brzy a tak snadno poznáme suché větvičky, které můžeme rovnou ostříhat. To samé si zopakujeme u angreštu a v případě, že nemrzne, také u vinné révy.

„Dále si můžeme začít předpěstovávat zeleninu i květiny. Nyní je vhodný čas pro domácí výsev jahod, květáku a další brukvovité zeleniny, nebo melounů. Z květin to pak jsou hledíky, luštěnice, sporýš, šalvěj či popínavec vylec,“ zmiňuje Stárek.

Hnojit, hnojit, hnojit

V březnu bychom se měli také postarat o pařeniště, fóliovníky a skleníky. U nich je potřeba prohnojit záhony kompostem. Pokud jste půdu na stanovištích neprohnojili na podzim, tak je ten správný čas právě nyní. Aplikujte koňský, či kravský hnůj, pokud jej nemáte, tak dobře poslouží zemina z kompostu, nebo hnůj granulovaný dostupný v hobby marketech.

Škůdci

Zároveń je ideální doba pro úvahu nad zahradními škůdci. Kromě pravidelné precizní údžby zahrady pomáhá také pravidelná rotace plodin, nebo výsadba aromatických bylin jako je rozmarýn, tymián nebo bazalka. Jejich silné vůně totiž odrazují škůdce a mají také antimikrobiální vlastnosti, což pomáhá chránit rostliny před nemocemi.