Perkausová předvedla dokonalý dekolt. Ale je tohle ještě vkusné, když se jí ňadra derou ven?

Kdyby existovala anketa, ve které by se hlasovalo o nejsvůdnější dekolt českého showbyznysu, Perkausová by dost možná vyhrála. Když příroda nadělovala, půvabné blondýnce dala pořádný nášup. Ne nadarmo se o ní mluví jako o nástupkyni Lucie Borhyové. Odzbrojující úsměv, pohled, za který by se ve středověku vyzývalo na souboje.

Co by mohlo pokazit její kariéru?

Ale zatímco Borhyové je už 43 (a stále vypadá výborně), Perkausové teprve 27. Pokud se tedy Eva bude soustředit na kariéru, omezí vztahy s bohatými chlápky nejrůznějších pověstí, může to dotáhnout možná ještě dál než novácká hvězda.

Co by jí tak mohlo "zlomit vaz"? Nebyly to fotky v pánském časopise ani větší či menší skandály. „Někdy to podle mě přehání. Nevím, co je pravdy na její minulosti, prý si snad měla někdy přivydělávat jako společnice. Fakt netuším. Ale sem tam mi přijde, že z této "práce" čerpá a že má opravdu hodně zkušeností,“ řekl Čtidoma.cz Pavel Kovařík, který se živí jako příležitostný model a herec.

Pravdou je, že některé fotky ukazují více, než by musely. Ne, že by byly vulgární. A Eva na nich vypadá skvěle. Je tam však něco, co jí zkrátka nevěříme a co podporuje spekulace o její prapodivné minulosti.

