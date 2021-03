Prominentní lékař má přezdívku Christian Grey. Sexuální fantazie se však zvrtly, jednu z milenek zabil hodně zvláštním způsobem

Špičkový lékař byl odsouzen na devět let za napadení a neúmyslné zabití. Trest už si odpykává ve vězení, manžel Yvonne i její syn proti němu stále vedou civilní řízení. Chtějí dosáhnout zvýšení jeho trestu a také finančního odškodnění za smrt milované osoby.

Chtěli byste od něj zaplatit pohřeb?

Soud v německém Magdeburgu nedávno rozhodl, že by opravdu měl rodině kompenzaci vyplatit, přidal ještě jedno docela šokující rozhodnutí. V rozhodnutí soudu se totiž tvrdí, aby tři roky po její smrti zaplatil pohřeb. Už měl dokonce dostat příkaz k úhradě. Je to dost zvláštní, protože většina lidí by asi vůbec nechtěla, aby se na pietním aktu podílel člověk, který za všechno může.

Dr. Niederbichler, který je kvůli svým sexuálním fantaziím přezdívaný německý Christian Grey, zaplatí manželovi a synovi každému v přepočtu zhruba 257 tisíc korun. Náklady na pohřeb pak byly vyčísleny na cca 220 tisíc korun.

Kokain použil na další tři ženy

Bývalý vedoucí lékař na Halberstadtské klinice v Sasku-Anhaltsku bral drogy mezi zářím 2015 a únorem 2018. V té době "nabudil" další tři ženy. Podle obžaloby jim do rtěnky, zubní pasty a sklenky s šampaňským tajně nasypal kokain.

Životem zaplatila Yvonne, která měla s Niederbichlerem dlouhodobý poměr. Podle informací ze soudního líčení byla smrt poměrně rychlá, měla začít zrychleně dýchat, pak se zhroutila. Pětačtyřicetiletý lékař v současné době podstupuje detox.

