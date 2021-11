Eva Perkausová by rozpálila snad i yettiho. Tyhle fotky v zimě pořádně zahřejí

Její partner Ivan Hecko je šťastný muž. Mít doma jednu z nejkrásnějších žen v zemi, to se samozřejmě nepoštěstí jen tak někomu. „Co říci této fotce⁉️ JEN že tam je Nádhera a krása! A ta krása ti moc sluší!“ komentují fanoušci snímek, který si Perkausová zveřejnila z večeře z jedné pražské restaurace.

Blondýnka prožívá úspěšný rok. V dubnu se se svým partnerem tajně zasnoubili, coby moderátorka definitivně přesvědčila o svých kvalitách. Faktem je, že o ní někteří lidé pochybovali a připomínali, že ji na začátku kariéry vehementně tlačil bohatý podnikatel Antonín Charouz. Kdo si na to ale dnes vzpomene?

Přijde "blonďatá rošáda"?

Uvidíme, co bude dál. Sice už téměř ustaly spekulace, že by měla Perkausová nahradit na Nově Lucii Borhyovou. Ovšem při pohledu na tyhle dvě dámy je evidentní, že tam jistá podoba je. A hlavně rozdíl šestnáct let, takže by tato "rošáda" mohla být v budoucnu opět na stole.

Zatím je ale předčasné o tom spřádat jakékoli plány. Borhyová se o svou pozici bát nemusí, s Rayem Korantengem jim to šlape na jedničku. Dokazují to nejen jejich výkony za moderátorským pultíkem, ale slušelo jim to i na vyhlašování Slavíka.

