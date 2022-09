Zákulisí seriálu ZOO: Chyby, které nedají divákům spát

Když vás něco pohltí natolik, že sledujete každý detail, snadno si všimnete i toho, co zkrátka nesedí. Podívejte se, nad čím zůstává v ZOO rozum stát. A pokud máte něco, co nedá spát vám, podělte se s námi v komentářích!

Paruka imaginární Alex

Ačkoliv se Viky snadno pomocí paruky změní ve žhavou Alex, která nedá soudci Petru Křížovi spát a už proběhlo i nějaké to techtle mechtle, člověk se musí neustále pozastavovat nad tím, jak to, že při žhavých hrátkách ta paruka nespadne? Anebo – jak to, že si soudce minimálně nevšimne, že má děvče paruku, když už mu nedojdou ty falešné piercingy?

Nehty

Všichni víme, že většina mužů není, co se týče detailů, příliš všímavá. Přesto zůstává rozum stát nad tím, že se Petr nikdy nepodivil nad tím, že mají Viky i Alex vždy totožnou manikúru. Viky chodí totiž na umělé nehty, které si dává různě barevné.

Pracovní doba advokátů a soudců

Zlá potvora Markéta je podle scenáristů přímo advokátním esem, které má před sebou hvězdnou kariéru a po paty jí asi nesahají ani akademici z Univerzity Karlovy. Lidé znalí oboru se však musí zřejmě divit, jak může být každý den po obědě doma nebo si z hodiny na hodinu vzít volno. Většinou to takhle nechodí a advokáti jsou, zejména v prvních letech svého působení, zaměstnáni mnohem více. Většinou, když odchází před desátou večer, mají pocit, že by si měli pípnout půl dne volna.

To stejné u soudců. Když vidíte, jak je Petr, jako předseda soudu, vytížený, už se ani nedivíte, že to u nás tak dlouho trvá. Jinak to není ani u Danuše, kterou hraje Tereza Brodská. Ta je podle scénáře ústavní soudkyní, do práce musela za 50 dílů asi dvakrát a většinou si hraje s vnoučaty. Jestli budete někdy podávat ústavní stížnost, vzpomeňte si na ni.

Doba sociálních sítí, a stejně ta Sid

Sid nebo Anča, chceme-li, předstírá v ZOO, že je chudá holka z děcáku, která to měla v životě těžké. Ve skutečnosti je dědičkou sklářského impéria, jehož jmění jí zaručuje bezstarostný zbytek života. Je až s podivem, že v době sociálních sítí a médií by se taková významná rodina dokázala před světem skrýt. Ačkoliv zesnulému Petru Kellnerovi se vždy dařilo chránit soukromí své rodiny, u mladé holky, která podle svého chování touží být středem pozornosti je to spíš na pováženou.

Zdroj: seriál ZOO, Instagram

KAM DÁL: Zákulisí seriálu ZOO: Viky jako symbol ženy, které se každý muž bojí. Je tak samostatná, až si nabije nos.