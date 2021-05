Zálešáková bere od rodiny dalšího boháče. Budou žít ve třech i s její krásnou přítelkyní jako předtím se Smolíkem?

Přestože ještě nedávno Zálešáková o Smolíkovi mluvila jako o budoucím otci svých dětí, byli zasnoubeni a užívali si ve třech exotické dovolené, tak z toho pravděpodobně nic nebude. Modelka a podnikatel se totiž rozešli, ona už randí s novým chlapíkem.

Novým mužem jejího života je podnikatel z Třince Marek Friedl. „Na měsíc a zpět,“ napsala si nedávno ke společné fotce na Instagramu. Zatím se však můžeme jen domnívat, zda si krásnou Terezu "vzala" Daniela s sebou i do dalšího vztahu.

Má partnerku a dvě malé děti

Je logické, že Zálešáková lovila ve vodách byznysu, se Smolíkem si zvykla na vysoký standard. Paradoxně i tentokrát ulovila chlapa od rodiny, Friedl má totiž partnerku Petru a dvě malé děti. Dvakrát nevstoupíš do stejné řeky tak v jejím případě neplatí, i Smolík měl závazky, když odcházel k sexy brunetce.

Uvidíme, jak se to vyvine. Každopádně ředitelka Miss Czech Republic Taťána Makarenko může být ráda, že třeba Daniela během Miss se nezakoukala do ní. Putovat od chlapa k chlapovi spolu se svou milenkou...hm, to nechcete.

KAM DÁL: Místo pro manželku teď skládá pro Babiše. Tomáš Klus slaví 35 let.