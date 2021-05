Místo pro manželku teď skládá pro Babiše. Tomáš Klus slaví 35 let

Zpěvák Tomáš Klus novým albem přilívá oheň do politické diskuze v Česku pomocí country a lidovek. Bývalý moderní pětibojař sám říká, že dnes skládá více písniček pro Andreje Babiše než pro svoji ženu. Chce něco změnit a dělá tedy to, co umí nejlépe.