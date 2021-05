Češi očkovaní v cizině mají smůlu, výhody jim doma neuznají. Arenberger nerespektuje jasné stanovisko vakcinologů

Představte si, že máte české občanství, jste občanem České republiky a pouze pracujete v zahraničí. Tam vám zaměstnavatel zajistí vakcinaci proti nemoci covid 19, abyste mohli bezproblémově fungovat. Když se vrátíte domů a chcete zde strávit pohodové léto s rodinou a kamarády, máte smůlu - ministr zdravotnictví totiž rozhodnul, že vám vaši kompletní vakcinaci neuzná.

Jak je to možné? To by měl Petr Arenberger vysvětlit lépe než své majetkové poměry, a především udělat rychlý krok k tomu, aby toto rozhodnutí přehodnotil. Zcela totiž pominul jasné stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP a jejího předsedy prof. MUDr. Romana Chlíbka, Ph.D., ze dne 7. 5. 2021, které říká pravý opak.

Mladý hokejista má po návratu domů smůlu

S neuznaným očkováním se nyní bude potýkat například český hokejový reprezentant, hráč AHL v americkém klubu Providence Bruins Jakub Lauko. Ten přicestoval ve čtvrtek do Česka po vítězně ukončené sezoně, kdy se jeho klub stal šampionem Atlantické divize.

V USA byl očkován oběma dávkami již před několika týdny, avšak jeho certifikát je v Česku zřejmě bezcenný. „Vůbec netuším, jak to bude. Zatím jsem se podmínek nedopátral. Mám dvě dávky Pfizeru, které mají v Česku uznanou validitu a běžně se zde touto vakcínou očkuje. Předpokládal jsem, že budu mít stejné podmínky jako každý český občan, který byl naočkován. Takovou komplikaci jsem vůbec nečekal,“ řekl pro Čtidoma.cz mladý hokejista.

Your Atlantic Division Champs take center stage in the 2020-21 #AHLBruins Team Photo, presented by Sullivan Tire & Auto Service & University Orthopedics, Inc. Zveřejnil(a) Providence Bruins dne Pátek 7. května 2021

Vakcinologové s Arenbergerem nesouhlasí

V USA se podle aktuální zprávy CNN právě uvolnily podmínky pro všechny očkované - již nemusí nosit ochranu dýchacích cest. Výjimkou jsou pouze zdravotnické budovy a prostředky hromadné dopravy. V Česku si očkovaní mohou dojít ke kadeřníkům, od příštího týdne posedět na zahrádce restaurace nebo si zacvičit ve fitku. Bude to smět například i hokejista Jakub Lauko, nebo se bude muset nadále testovat?

Tiskové odbory ministerstva zahraničí ani ministerstva zdravotnictví nám na jasně dané otázky neodpověděly, místopředsedkyně České vakcinologické společnosti MUDr. Hana Cabrnochová nám na stejný dotaz obratem zaslala oficiální vyjádření k dané situaci, podepsané jejím předsedou prof. MUDr. Romanem Chlíbkem, Ph.D. V něm je jasně napsáno: „Rozhodující není země očkování, ale použitá vakcína – tj. to, zda je registrována u EMA nebo FDA. Pokud očkovaná osoba prokazatelně doloží potvrzení o aplikaci dvou či jedné dávky vakcíny (dle typu očkovací látky) s platnou výše uvedenou registrací, považuje se za plně očkovanou osobu. V případě, že vakcína není registrována u EMA, bere se za plně očkovaného osoba, která byla očkována vakcínou registrovanou FDA.“

Telička i Fiala postoj ministerstva nechápou

Proč tedy ministr zdravotnictví vnáší svým prohlášením, že „Ochranné opatření ministerstva s účinností od 4. května ruší povinnost negativního testu pro očkované, kteří cestují do ČR ze států se středním a vysokým rizikem, se nevztahuje na ty, kteří obdrželi očkování mimo území ČR“ do věcí zmatek, není jasné.

A nechápe to ani Petr Fiala, předseda ODS, který k tématu tweetnul: „Tohle je další těžko uvěřitelný příběh. Lidé, kteří jsou zodpovědní a nechali se v zahraničí očkovat, jsou diskriminováni. Jak k tomu přijdou např. čeští občané, kteří dlouhodobě žijí a pracují v zahraničí, nebo studenti? Je to potřeba rychle napravit.“ Chybu v přístupu ministra Arenbergera spatřuje i Pavel Telička: „Část politické elity by chtěla dovézt vakcínu Sputnik i bez schválení v EMA a očkovat jí české občany (třeba v rámci tzv. klinické studie), ale tatáž část politické elity nechce uznat Čechům certifikát o naočkování schválenými vakcínami v jiných zemích EU.“

Tohle je další těžko uvěřitelný příběh. Lidé, kteří jsou zodpovědní a nechali se v zahraničí očkovat, jsou diskriminováni. Jak k tomu přijdou např. čeští občané, kteří dlouhodobě žijí a pracují v zahraničí, nebo studenti? Je to potřeba rychle napravit. https://t.co/k01r29XOKo — Petr Fiala (@P_Fiala) May 12, 2021

Budiž posunem, že po vlně kritiky problematického nařízení se Petr Arenberger na zdravotním výboru Poslanecké sněmovny ve čtvrtek navečer vyjádřil tak, že s účinností od 15. května dojde k možnosti využívat vzájemně uznávané očkovací certifikáty s Polskem, Maďarskem a Německem. Jak tomu bude s dalšími státy světa, neřekl. Pouze dodal: „Jednáme se Slovenskem.“

U ministra zdravotnictví máme další posun. Zprvu nechtěl uznávat očkování našich občanů v zahraničí. Teď hlásí, že ČR si bude vzájemně uznávat certifikáty s pěti zeměmi, včetně Polska a Maďarska. Jo, bojíme se certifikátů z Británie, ale uznáme Sputnik z MR. — Pavel Telička (@Telicka) May 13, 2021

Proč neřídí zcela jednoduše svá rozhodnutí jasným postojem odborníků na vakcinologii, nevysvětlil. Zřejmě proto, že podezřívavost vůči celému světu přináší do boje s covidem větší napínavost. Odkazuje se totiž na zprávy Europolu, který údajně objevil jednotky případů zneužití v případě potvrzení o prodělaném testu.

