Žena sekyrou a jedem povraždila rodinu včetně dítěte. Nad důvodem zůstává rozum stát

Příšerné běsnění se odehrálo 14. dubna 2008. Shabnam Ali byla za vraždu svého otce, matky, dvou švagrů, švagrové, bratrance a malého synovce odsouzena k trestu smrti. Od té doby je držena v cele smrti a čeká na oběšení. Stala by se tak po 74 letech teprve druhou ženou, která byla v Indii takto popravena.

Jako scénář pro temný horor

Ovšem nedávno přišla se šokujícím prohlášením, že ona čin nespáchala. Je ale nepravděpodobné, že by se případ znovu otevřel. „Případ lze vyšetřit před podáním obžaloby nebo během počátečních fází soudu,“ řekl Arab News její právník Arshad Ansar.

Tím spíš, že Ali už dříve popsala, jak sedm lidí zavraždila. V noci na 14. dubna 2008 jim nejprve dala mléko, ve kterém byly rozpuštěny prášky na spaní. Pak jim podřízla hrdla sekerou, malého synovce uškrtila. Všechno kvůli tomu, že se rodina postavila proti vztahu s jejím milovaným Salimem. Ten byl později také zatčen coby spolupachatel činu.

Na pohřeb nepůjdeme, neexistuje pro nás

V době vraždění byla Ali těhotná, což by jí spousta lidí jistě záviděla. Přesto ji ani požehnaný stav nezastavil. Syn Taj se jí narodil ve vězení v roce 2010. S matkou zůstal do svých šesti let, pak se ho ujala jiná rodina.

Obhájce lidských práv Suhas Chakma poukazuje na to, že smrt oběšením má sice další případné zločince odradit od páchání takto ohavných činů, podle něj to ale není správná cesta. „Trest smrti by měl být zrušen. Proč by se stát měl snižovat k něčemu tak strašnému, jako je někoho zabít?“

Ani on s faktem, že Ali zemře, nic nenadělá. A jisté je také to, že jeden z jejích posledních příbuzných, strýc Sattar, který bydlí hned vedle "domu hrůzy", jí na pohřeb nepůjde. „Je pro nás nikdo. Neexistuje. Zapomněli jsme na ni.“

Zdroje: Dail Star, Arab News

