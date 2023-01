Andělský horoskop na pondělí 9. 1. 2023: Vláda Kozoroha otevírá brány k novému a přinese velká rozhodnutí

Pondělí je den rozhodnutí. Zkuste se na věc, která je pro vás teď největší problém, podívat objektivně. Co se stane, když chvíli počkáte? Co se stane, když to vůbec nedopadne? Změní to zásadním způsobem váš život? Děláte něco, co vyloženě nechcete? Je to něco, co musíte dělat? Nebo si myslíte, že musíte? Bere vám to energii?

Položte si několik důležitých otázek

Pokud si odpovíte na otázku, co vás teď tolik žene dopředu a tlačí na vás, možná nakonec přijdete s řešením, že máte o něco více času. Měli byste však pravidelně monitorovat, co vám bere a dává energii. Váš život nemusí být náročný. Je vám dobře nebo není?

Někdy jsme si nejhorším nepřítelem my sami. Chceme dokázat sami sobě, že na to máme. Nebo možná ostatním, že se v nám nemýlili. Ve skutečnosti o vás ale ostatní přemýšlí daleko méně, než si sami myslíte. A obvykle jim je jedno, zda uspějete. Berte si příklad z dětí. Mají sílu, energii a jsou bezprostřední.

Vláda Kozoroha přináší ambice

Kozoroh se vyznačuje svou ambiciózní a cílevědomou povahou. Vždy věří, že může dokázat cokoliv. Hned nový pracovní týden vás tak nabije novou energií. Máte pocit, že dosáhnete zkrátka čehokoliv! Pokud vytrváte v přesvědčení, že vás nic nemůže zastavit, těště se na zasloužený úspěch. Při své cestě se ale přesvědčíte, že musíte opustit ty, kteří vás brzdí.

Málokdy se Kozoroh ohlíží na to, co si o něm druzí myslí. Nedává na jejich rady. Na druhé straně touží po uznání, což ho často staví do pozice, kdy je až lačný po pochvale. Největší oporou nachází v rodině, která je pro něj prioritní.

Pokud si něco umane, je schopný kvůli tomu upozadit zábavu i své momentální zájmy. Nad tím samým budeme přemýšlet právě dnes. Nepřesvědčujte však druhé, že stojíte za jejich pozornost. Pokud potřebujete schválení ke každému svému kroku, zcela upozaďujete své srdce, které si zaslouží vaši péči stejně tak.

Láska

Ačkoliv se snažíte zaujmout protějšek, který vám dlouho nedá spát, nějak se to nedaří. Dnes byste ale mohli získat perfektní příležitost, jak spolu mluvit o samotě, což vám dodá odvahu. Občas až příliš všechno analyzujete a akorát máte těžkou hlavu. Buďte upřímní a vyjde to!

Pokud jste ale zadaní, budete čelit pokušení. Nějaký ten nezávazný flirt se bude zdát jako dobrá volba, opak je ale pravdou. Lehce byste se totiž mohli zamilovat do nesprávného! Dnes se tomu vyhněte, a to tím spíš, pokud máte doma partnera. Prozradilo by se to skoro obratem… Naopak s partnerem si dejte pozor na rodinné finance. Jeden z vás tomu druhému něco tají.

