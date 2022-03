Bezdětní manželé v dobré víře adoptovali syna a dal mu naději na nový život. Dočkali se za to nejhorší noční můry

Příběh plný děsu se odehrál v noci ze 6. na 7. srpna v roce 1985 na farmě “Bílého domu” v Essexu. Právě tady žili adoptivní rodiče Jeremyho Bambera June a Nevill a v těch dnech tady byla i jeho sestra (také adoptovaná) Sheila a její dva šestiletí chlapci Daniel a Nicholas. Čtyřiadvacetiletý Jeremy žil na farmě také, ale ne v hlavním domě.

Schylovalo se k tragédii

To, k čemu se večer 6. srpna schylovalo, bylo nad všechny možné nejčernější scénáře. Ráno se už kromě Jeremyho neměl nikdo z rodiny probudit k životu. Malí chlapci přitom byli v té době na farmě jen nešťastnou náhodou. Žili s otcem a za matkou přijeli k prarodičům jen na několik dní v době prázdnin.

Proč to všechno?

Všechno začalo patrně mnohem dříve, v době, kdy byl Jeremy ještě chlapec a jeho povaha byla docela jiná než jeho adoptivních rodičů a hlavně velmi zbožné June. Rozpory vznikaly i mezi rodiči a jeho sestrou Sheilou i mezi dětmi samotnými. Navíc Jeremy nebyl žádný dobrý ani snaživý student, což bylo zase zklamání pro Nevilla, známého místního smírčího soudce. Mladík svým rodičům opravdu nepřinášel mnoho radosti. Jednou do otcova auta nastěhoval pytel plný živých krys, jindy provokoval věřící rodiče make-upem a jak rostl, problémy sílily.

Ani ve světě nepochodil

A tak Jeremy svoje problémy vyřešil odchodem z domova, ale ani ve světě se mu nevedlo právě dobře. Vydal se do Austrálie, potom na Nový Zéland, ale místo vysněného dobrodružství se zapletl do obchodu s drogami a po pokusu o vloupání raději rychle před tamní policií prchl zpět do Británie a domů na farmu. Nechtěl ale žít s rodinou v jednom domě, proto mu otec dovolil bydlet v jednom z dalších stavení, které na rozsáhlém pozemku vlastnili. Ani to ale Jeremymu nestačilo a chtěl víc. Jak toho dosáhnout? Ideální by bylo všechno zdědit. A tak se bohužel rozhodl jednat.

Foto: Wikimedia cmmons, Jeremy Bamber's website, Public domain Jeremyho tvář nenapovídala, že by se jednalo o zákeřného vraha celé své adoptivní rodiny...

Osudná noc

Bylo 7. srpna půl čtvrté ráno, když na policejní stanici zazvonil telefon a Jeremy oznámil vraždu ostatních členů svojí rodiny. Prohlásil, že mu volal jeho otec a prosil o pomoc, protože se Sheila pomátla a ohrožuje rodinu zbraní. Zdálo se to jednoduché, protože mladá žena byla mnoho let labilní a dokonce ji několikrát hospitalizovali v psychiatrické léčebně. Na první pohled se to tedy mohlo zdát jako důvěryhodné.

Šílený pohled na obrovskou tragédii

Když přijeli policisté do domu, nalezli spoušť, na kterou jistě do konce života nezapomenou. Otec, matka, Sheila i její dva synové - všichni leželi v kalužích krve a nebylo jim pomoci. Do jejich těl vrah vypálil celkem bezmála třicet ran. Pušku v ruce držela Sheilla a Jeremy také stále tvrdil, že to všechno musela být její šílená práce a nakonec spáchala sebevraždu.

Policisté se moc nesnažili

A ono to také nejprve všechno vycházelo podle vrahových plánů, hlavně vinou špatné práce policistů. Ti po několika dnech dokonce vydali těla obětí ke zpopelnění, spálili některé předměty z domu a Jeremymu dali klíče od farmy. Jejich práci později kritizovali všichni od novinářů až po ministry.

Nakonec se přece jen pustili do pořádné práce

Možná se mu to zdálo jako dost dobře vymyšlené a policisté zprvu dokonce uvěřili, ale nakonec se přece jen při dalším vyšetřování přišlo na několik “malých detailů”. Jak policie zjistila, zbraň byla příliš dlouhá na to, aby se mohla Sheila sama zastřelit tak, jak byla scéna Jeremym naaranžovaná. A potom, a to hlavně, i sama Sheila byla střelena vícekrát. A to jistě sama neudělala.

Kdyby ani to všechno nestačilo, neseděly ani další neuměle nastražené důkazy o Sheilině běsnění. Těžko by se poprala a zvítězila nad svým mohutným otcem, navíc ji nikdo neviděl se zbraní. Naopak Jeremy střílet uměl a dokonce se již dříve před kamarády i před svojí přítelkyní zmínil o tom, že se nehodlá dělit o rodinný majetek se svojí sestrou a že by pro něj nebyl problém kohokoliv zabít - ani rodiče. Svědci také potvrdili, že v posledních týdnech před vraždou se na farmě jen stupňovaly spory, které doutnaly od Jeremyho návratu ze světa. Rodiče dokonce uvažovali o synově vydědění a právě tomu se čtyřiadvacetiletý mladík rozhodl učinit přítrž.

Všeho do času...

Ještě než byl Jeremy konečně zatčen, dokázal si spolu s přítelkyní udělat výlet do Amsterodamu i další zahraniční cestu s kamarádem, začal rozprodávat majetek rodičů a dokonce se pokusil zpeněžit akty své mrtvé sestry. S novináři se domlouval na prodeji svého “příběhu”. Pak ale konečně přišlo policejní prozření a 29. září byl po svém návratu z dovolené konečně zatčen a obviněn z pěti vražd. Za ně si odpykává doživotní trest ve věznici ve Wakefieldu, a to i přesto, že se jeho právníci několikrát pokusili jeho vinu zpochybnit. Dokonce ani z vytoužených peněz, které si tak přál zdědit, nedostane prakticky nic.

Bohužel Navillovi, June, Sheině, Danielu ani Nicholasovi už nikdo život nevrátí...

Zdroj: wikipedia, Daily Gazette

