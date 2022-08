Chystáte se k moři? Pozor na jedovatého ostnatce, jeho bodnutí dokáže rozbrečet i dospělého člověka

Ostnatec je většinou hnědého zbarvení a jeho délka se většinou pohybuje okolo 20 cm, může se ale dorůstat až 37 cm. Většinu dne tráví tato ryba na mořském dně, zahrabaná v písku, zatímco loví malé ryby a krevety. Ostnatec totiž nemá plovací měchýř, a tak v momentě, kdy přestane aktivně plavat okamžitě klesá ke dnu.

Kvůli hnědému zbarvení tohoto živočicha je téměř nemožné si ho na mořském dně všimnout, často tak dochází v velmi nepříjemným zraněním. Došlápnutí na tuto rybu totiž může způsobit nesnesitelnou bolest, která v některých případech dokonce vyústí i v mdloby. V žaberních krytech a hřbetních ploutvích mají totiž velmi silný jed, který se v případě, že na ně nějaký nešťastník šlápne okamžitě uvolní.

Záchranáři tak všem návštěvníkům pláže doporučují, aby do vody nosili speciální boty určené k pobytu v moři, které by v případě setkání s ostnatcem jejich chodila ochránily. Ostnatci se nyní totiž vlivem klimatických změn objevují i na místech, kdy je dřívě nebylo možné spatřit, což platí i o mnohem nebezpečnějších žralocích.

Existuje ale i návod, jak zůstat v bezpečí pro zaryté odpůrce bot do vody. V případě, že na sobě nemáte boty, které by vás ochránili, je ideální ve vodě "tahat nohy za sebou," abyste ostnatce skryté v písku případně vyděsili.

Reakce na jed ostnatců se liší u každého člověka. Děti, staří lidé a nemocní lidé by ale okamžitě měli vyhledat odbornou pomoc. Lidé, které tento druh ryby bodl by měli část těla, kam je ryba bodla okamžitě namočit do velmi teplé lázně, a to nejméně na půl hodiny. To pomůže s vyplavením jedu ven z těla.

Důležité je také odstranit ostny, které vám mohly zůstat v místě bodnutí. Rozhodně se o to ale nepokoušejte rukou, použijte pinzetu, případně hranu platební karty.

