Muž chtěl ušetřit za zubaře. Dopadlo to ale katastrofou

Jamie Griffith toužil po novém úsměvu, nechtělo se mu ale platit plnou cenou, a tak se začal rozhlížet po levnějších alternativách. Nakonec zjistil, že v Turecku by za nové zuby zaplatil o několik tisíc méně, a rozhodl se jednat. Za zubařem se tedy vydal do zahraničí, to byla ale obrovská chyba.

Jakým potravinám se vyhnout, abyste si udrželi zdravý chrup, najdete zde

Výsledek totiž vypadá komicky, dokonce svým novým chrupem pobavil desítky svých sledujících a schytal od nich ostrou kritiku. Za nový chrup v Turecku zaplatil v přepočtu přes 200 000 korun, výsledek se ale podobal umělému chrupu určenému na karneval.

Mladíkovy nové zuby totiž byly až příliš bílé a vypadaly tak uměle. To jeho sledující nenechali bez povšimnutí.

„Tak ten už nepotřebuje baterku,“ rýpnul si do mladíka jeden z nich.

„Počkej, tak na tohle si musím vzít sluneční brýle,“ naznačil další, že ho mladíkův chrup oslňuje.

„Ten vypadá úplně jako Ross z Přátel,“ přirovnal muže jeden z komentujících k oblíbenému seriálu Přátelé.

Několik sledujících začalo mladíka kritizovat kvůli tomu, že si kvůli tomu, aby měl "americký úsměv", zničil své přírodní zuby. To mladík ale rázně odmítl. Procedura, kterou v Turecku podstoupil, údajně nezahrnovala obrušování jeho přírodního chrupu, zubaři mu prý v zahraničí pouze nasadili nové zuby na ty jeho.

Zdroj: TikTok/@jamiegriffithx

KAM DÁL: Pár našel ve svém domě tajné dveře. Nemohli uvěřit tomu, co za nimi našli.