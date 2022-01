Fit seniorka se pochlubila dokonalou postavou. Jde to i po šedesátce

Lesley Maxwell miluje cvičení, dalo by se říci, že je fitness světem téměř až posedlá. Bez posilovny by to dlouho nevydržela a je to na ní vidět. Podle její postavy by jí 63 let hádal opravdu jen málokdo.

Lesley má vypracované břišáky, útlý pas a štíhlé nohy, kterými se ráda chlubí na svém instagramovém profilu.

Dokonce podotkla, že jí její kondička pomohla vypořádat se s covidem. Nemocí se nakazila nedávno a pevně věří tomu, že by u ní měla mnohem horší průběh, kdyby nevěnovala tolik času a energie formování své postavy.

„Děkuju mému bojovnému tělu za to, že mi pomohlo překonat covid,“ napsala pod jeden z příspěvků. Pod příspěvkem se ihned objevily komentáře plné podpory.

„Rád slyším, že už jsi zdravá, fit a krásná,“ napsal jeden z fanoušků

„Ať je ti lépe,“ objevilo se pod fotkou.

Za několik dní od konce nemoci se opět vrhla na svou pravidelnou fitness rutinu a nezapomněla svým fanouškům připomenout, jak moc je jejich tělo důležité a že bychom o něj měli všichni náležitě pečovat. Tajným receptem na dokonalou postavu je podle Lesley výživné jídlo a zvedání činek.

