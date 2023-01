Horoskop na čtvrtek 5. 1. 2023: Střelci změní práci, Ryby budou hledat inspiraci

Beran (21. 3. - 20. 4.)

V těchto dnech se můžete cítit pod tlakem a bez motivace. Najednou se ztratilo vše, co vás hnalo kupředu. Nevěříte a pochybujete. Chcete to vzdát. Nezapomeňte však, že ode dna se dá nejlépe odrazit. Někdy musí odejít špatné, aby to nové dostalo prostor.

Šťastná hodina: 16:01

Šance na lásku: 11 %

Býk (21. 4. – 21. 5.)

O tom, co vám přináší největší radost, se Někdy až příliš lpíme na tom, co důvěrně známé, abychom nakonec zjistili, že už nám to vlastně k ničemu není.

Šťastná hodina: 10:13

Šance na lásku: 51 %

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Musíte si určit priority. Kupte si nový diář, sepište si tabulku snů a cílů, dopřeje si odpočinek a ulevte své hlavě. Cokoliv teď uděláte pro své zdraví je opravdu žádoucí. Udržet si vnitřní motivaci nemusí být jednoduché, není to ale nemožné.

Šťastná hodina: 14:10

Šance na lásku: 9 %

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Práce vás zaměstnává natolik, že nemáte na nějaké domácí handrkování náladu. Partner to dnes ale může vidět trochu jinak. Zachovejte si úroveň a nedovolte ostrou hádku. Možná se spíš zeptejte své drahé polovičky, jestli se dnes něco nestalo…

Šťastná hodina: 11:11

Šance na lásku: 21 %

Lev (23. 7. - 22. 8.)

Pokud dnes budete kolem sebe vídat rozhořčené kolegy, nenechte se vyvést z míry. Problém, který řeší, se vás netýkají. Naučte se v novém roce také vybírat bitvy, které jsou vaše a stojí za snahu.

Šťastná hodina: 13:08

Šance na lásku: 91 %

Panna (23. 8. - 22. 9.)

Přichází zcela zásadní rozhodnutí, které má potenciál změnit celý vás život. Musíte se k němu postavit vědomě a s láskou v srdci, jinak to nevyřešíte. Někdy sami cítíte, že věci kolem vás tlačíte dost na sílu a není vlastně o co stát.

Šťastná hodina: 16:18

Šance na lásku: 62 %

Váhy (23. 9. - 23. 10.)

Zkoušejte a dosáhnete toho, co si v srdci přejete. Vzdát se? To není řešení. Vesmír stojí při vás, jen vám přináší ještě lekci, o kterou jste možná ani vědomě nestáli. Je ale nezbytná.

Šťastná hodina: 20:09

Šance na lásku: 31 %

Štír (24. 10. - 22. 11.)

Pokud dnes dostanete novou pracovní nabídku, neměli byste příliš otálet. Někdo by to mohl vzít totiž klidně místo vás. Zajímavé to ale bude hlavně finančně, kdy by to mohlo vyřešit mnoho vašich problémů. Jste připraveni se do toho pořádně opřít?

Šťastná hodina: 12:51

Šance na lásku: 14 %

Střelec (23. 11. - 21. 12.)

Pokud vás práce už neskutečně vytáčí, neváhejte se poradit s někým ze svých přátel, zda o něčem neví. Nemusíte neustále setrvávat v tom, co vám nevyhovuje. Někdy je třeba udělat krok do neznáma a začít žít.

Šťastná hodina: 18:02

Šance na lásku: 51 %

Kozoroh (22. 12. - 20. 1.)

Oporu hledáte hlavně v rodině, ale kolik toho investujete vlastně vy? Netoužíte je brát? Dnes se můžete spolehnout na karmu. Bude daleko moudřejší než vy a zatočí s těmi, kdo s vámi nejednají fér.

Šťastná hodina: 12:42

Šance na lásku: 91 %

Vodnář (21. 1. - 20. 2.)

Možná budete s láskou vzpomínat na své bývalé zaměstnání a říkat si, jestli vám tehdy nebylo skutečně lépe. Pravdou ale je, že osoba, kterou jste tehdy byli, už neexistuje. Soustřeďte se na blízkou budoucnost.

Šťastná hodina: 17:02

Šance na lásku: 72 %

Ryby (21. 2. - 20. 3.)

Inspirovat se tentokrát můžete na sociálních sítích nebo jiných platformách, kde sledujete lidi s podobným či stejným osudem. Někdy se vyplatí připomenout si, že i klikatá a náročná cesta vede k radosti.

Šťastná hodina: 13:18

Šance na lásku: 81 %

Zdroj citátu: renadi.cz

KAM DÁL: Františka Lukšíka popravili kvůli novinářům, měl smůlu. Masaryk se bál udělit milost.