Máte náladu pod psa? Zvyšte si hladinu serotoninu a dopaminu

Serotonin a dopamin neboli hormony štěstí jsou neurotransmitery, nosiči chemických zpráv mezi jednotlivými mozkovými neurony a dalšími oblastmi našeho těla, informuje klinika Cleveland.

Serotonin je spojovaný především se štěstím, klidem a soustředěností a dopamin spíše s odměnami a motivací. Serotonin mimo jiné také reguluje naše trávicí funkce, včetně chuti k jídlu a podpory správné funkce našich střev. Dopamin je zodpovědný za naši koordinaci a mimo jiné také způsobuje pocit hladu, který serotonin naopak potlačuje.

Dopamin a serotonin se v našem těle vyskytují v chemické rovnováze, nadměrné množství serotoninu nebo dopaminu v našem těle nám může způsobit nepříjemné psychické, ale i fyzické příznaky.

Jak podpořit produkci serotoninu a dopaminu v našem těle?

Zvýšit produkci hormonů štěstí v našem těle a zlepšit si tak náladu i celkový psychický stav nám může pomoci hned několik běžných aktivit, které zvládne opravdu každý.

Pravidelná fyzická aktivita

Každodenní cvičení, které trvá alespoň 30 minut, vám může pomoci zvýšit hladinu serotoninu ve vašem mozku a zlepšit tak vaši náladu nebo dokonce pomoci zbavit se některých symptomů deprese.

Trávení volného času v přírodě

Pouhých pět minut strávených v přírodě nám může pomoci zlepšit naši náladu, ale také zvýšit naši motivaci. Čas strávený na slunci totiž pozitivně ovlivňuje syntézu serotoninu a dopaminu v našem těle. Nemusíte se nutně vydat na celodenní túru, stačí jen kratší procházka v parku, která vám zabere maximálně několik desítek minut.

zde. Jak správně meditovat najdete

Meditace

Meditace, která je často doprovázena i dechovými cvičeními, podporuje produkci dopaminu a pomáhá nám tak zmírnit stres a navodit pocity vnitřního klidu.

Vděk za to, co máte

Pocit vděku podporuje uvolňování serotoninu a dopaminu a je tak spojený s lepší náladou. Všichni jsme vděční za to, co máme, ne vždy si to ale uvědomujeme. Jedním ze způsobů, jak si jednoduše navodit pocit vděku, a tím pádem si i zlepšit náladu, je pravidelně si zapisovat 3 věci, za které jste vděční (nemusí se jednat o materiální položky). Založte si zápisník vděčnosti a pravidelně do něj zapisujte 3 věci, za které jste vděční (nejlépe každý den).

Nové zážitky

Občas se vyplatí změnit vaši oblíbenou trasu procházky či zkusit novou restauraci. Náš mozek totiž na nové zážitky reaguje uvolňováním dopaminu. K tomu, abyste se vystavili novým podnětům, dokonce ani nemusíte opustit byt, stačí i jen vyzkoušet nový recept nebo začít s novým koníčkem.

Zdroj: Cleveland Clinic, Good Therapy

KAM DÁL: Imunita: Nápoje, které vám pomohou zvýšit obranyschopnost, pomůže i skořice.